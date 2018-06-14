Финляндия попросила допустить российские вагоны-лесовозы на местный рынок

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Статс-секретарь министерства транспорта и связи Финляндии Харри Пурсиайнен просит рассмотреть возможность эксплуатации по территории страны заходящих в нее с грузом российских вагонов-лесовозов.

Соответствующее обращение чиновник направил заместителю министра транспорта РФ Сергею Аристову, пишет в четверг "Коммерсантъ". Из документа, датированного 5 июня, следует, что рост лесной промышленности в Финляндии вызвал дефицит подвижного состава для перевозки круглого леса.

Страна обратилась и к коллегам по ЕС с просьбой предоставить подвижной состав, который можно адаптировать для перевозок по финским железным дорогам, но ширина колеи в стране - российская (1520 мм), а не европейская (1435 мм).

Лесопромышленники Финляндии "выразили надежду" на то, что можно применять для перевозок по стране и вагоны, используемые в российско-финляндском прямом сообщении, пишет Пурсиайнен. В документе указывается, что, по оценкам, в Финляндии ежедневно находится порядка 2 тыс. платформ из РФ для перевозки кругляка, но задействовать их в местных перевозках нельзя.

В Союзе операторов железнодорожного транспорта газете сообщили, что письмо получили и начали опрашивать операторов, те принципиально заинтересованы, но отмечают, что нужно проработать организационно-технологические вопросы, а также соответствие таможенному законодательству.

В Финляндии на лесную промышленность приходится более 20% экспорта (90% продукции отрасли вывозится). По данным финского госстата, в 2017 г. отрасль в стоимостном выражении выросла на 5,4%. В 2018 г. ожидается продолжение роста на фоне увеличения спроса из Китая. Но роль железных дорог в обслуживании леспрома не так велика. По данным Федерации лесной промышленности Финляндии, грузопоток, образуемый отраслью, примерно 80 млн тонн, но из них лишь 20-30% едет по железной дороге, остальное - автотранспортом (Финляндия - одна из немногих стран, где на автодороги допускают супертяжеловесные грузовики весом 84-104 тонны).

Парк лесовозных платформ в РФ по состоянию на июнь составляет 28 тыс. вагонов, сообщил изданию глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров. Крупнейшие операторы - "Транслес" группы РТК Константина Засова и Константина Синцова (9,7 тыс.), "Евросиб" Дмитрия Никитина (2,6 тыс.), "Максима Логистик" (2,4 тыс.), а также грузовладельцы, в том числе Архангельский ЦБК (1,45 тыс.) и Nikapa Oy (1,13 тыс.).

В России при этом сохраняется устойчивый внутренний спрос на лесовозы. По словам Бурмистрова, в 2017 г. арендные ставки резко выросли на фоне увеличения перевозок и формирования локальных дефицитов парка в некоторых регионах-экспортерах (в первую очередь на северо-западе страны) и к концу года приблизились к 1,5 тыс. руб. в сутки (рост почти на 400 руб. к уровню конца 2016 г.). В I полугодии 2018 г. на фоне увеличения дефицита при росте внутренних перевозок лесных грузов, объемов выпуска целлюлозно-бумажной продукции, ввода новых мощностей и активизации инвестиций арендные ставки превысили 1,55 тыс. руб. в сутки, добавил эксперт.