Карлос Гон допустил уход с поста гендиректора Renault раньше срока

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Генеральный директор французской автомобилестроительной компании Renault SA Карлос Гон, скорее всего, покинет этот пост раньше 2022 года, когда закончится его подписанный в феврале контракт с компанией, заявил он в интервью Financial Times.

"Можно ожидать, что я перестану быть CEO Renault раньше 2022 года", - отметил Гон, возглавляющий компанию с 2005 года.

Помимо должности гендиректора Renault, К.Гон занимает пост председателя совета директоров компании, а также CEO и главы совета директоров альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, и председателя советов директоров Nissan и Mitsubishi. Его целью является еще большее сближение трех компаний - по слухам, вплоть до создания на их основе одного юридического лица.

В настоящее время Nissan принадлежат 15% акций Renault, которая, в свою очередь, владеет 43,4% бумаг Nissan. Также Nissan является владельцем 34% акций Mitsubishi.

Ранее альянс озвучил цель по достижению экономии в размере 10 млрд евро в год за счет объединения производственных мощностей по всему миру. В 2017 году экономия от сотрудничества составила 5,7 млрд евро.