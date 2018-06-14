"Газпром" направил в новую финансовую "правнучку" 36 млрд рублей

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Группа "Газпром" в апреле пополнилась новым участником - московским ООО "МК-1" с основным видом деятельности "вложения в ценные бумаги".

Как свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс", в начале апреля предприятие зарегистрировано с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, а ровно через два месяца он был увеличен на 36 млрд рублей.

"МК-1" приходится головной компании ПАО "Газпром" дочерней компанией четвертого поколения: через ООО "Газпром инвестхолдинг" и ООО "Факторинг-Финанс".

Параллельно - в конце мая - совет директоров ПАО "Газпром" одобрил предоставление "Газпром инвестхолдингом" "Факторинг-Финансу" годового займа на 38 млрд рублей.

"МК-1" как и "Газпром инвестхолдинг" и "Факторинг-Финанс" зарегистрированы в Москве в Малом Новопесковском переулке.

В числе видов деятельности ООО "МК-1" помимо вложений в ценные бумаги перечислены вложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний, заключение свопов, опционов и других срочных сделок, а также широкий перечень видов деятельности в области операций с недвижимостью.

Тем временем в Москве в один день - 9 июня зарегистрированы еще две компании с аналогичными названиями: ООО "МК-2" (владелец - ООО "ГПБ-Промышленные инвестиции") и ООО "МК-3" (учредитель и гендиректор - Сергей Фурин). В видах деятельности перечисленных компаний - финансовые операции и сделки с недвижимостью.