Минфин предложил сохранить тариф страховых взносов на ОПС на уровне 22%

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ предлагает на бессрочной основе зафиксировать тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС) в размере 22% с предельной величиной базы для обложения взносами и 10% сверх предельной величины, сообщил первый вице-премьер РФ Антон Силуанов на заседании правительства.

В настоящее время постоянный тариф составляет 26%.

При этом дефицит Пенсионного фонда РФ будет, как и в настоящее время, в полном объеме компенсирован за счет средств федерального бюджета.

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