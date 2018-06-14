Рубль вырос к евро и доллару вечером в четверг

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро падают на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль растет к бивалютной корзине, отыгрывая обвал евро после заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и пресс-конференции Марио Драги.

Курс доллара США составил 62,15 руб. в 19:00 по московскому времени, что на 39 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 72,28 руб./EUR1, опустившись на 1,36 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 82,65 копейки - до 66,71 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и уверенно растет к евро на вечерних торгах после заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого было объявлено, что ключевые процентные ставки могут остаться неизменными по крайней мере до конца лета 2019 года.

Заявления главы ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам заседания усугубили ослабление европейской валюты. Он отметил, что замедление экономического подъема в еврозоне в начале 2018 года отчасти связано с временными факторами как на внутреннем, так и на глобальном рынке, и в некоторых странах региона тенденция к ослаблению роста может сохраниться и во втором квартале текущего года. Таким образом, говоря о планах подъема ставки, ЕЦБ не хотел бы недооценивать риски для экономического прогноза, заявил М.Драги.

ЕЦБ понизил прогноз роста экономики еврозоны на 2018 год до 2,1% с 2,4%, сохранив, при этом неизменными прогнозы на следующие два года.

Европейский Центробанк также объявил в четверг, что сократит ежемесячный объем выкупа облигаций в рамках программы количественного смягчения (QE) общим объемом 2,4 трлн евро с октября до 15 млрд евро с 30 млрд евро и завершит программу в декабре 2018 года.

Цены на нефть эталонных марок движутся разнонаправлено в ходе торгов в четверг, при этом Brent дешевеет на заявлениях властей Саудовской Аравии. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:03 по московскому времени потеряли в цене 0,89% и торгуются на уровне $76,06 за баррель. Между тем, котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли на 0,01% - до $66,67 за баррель.

Контракты на WTI дорожают четвертые торги подряд, в том числе из-за данных о резком сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе (на 4,1 млн баррелей), отмечает MarketWatch. Если торги в четверг завершатся на позитивной ноте, данный период беспрерывного подъема цен станет самым длительным с 7 мая, свидетельствуют данные FactSet.

Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил журналистам в Москве, что постепенное повышение добычи странами ОПЕК и их партнерами является неизбежным. Ранее Саудовская Аравия и Россия сигнализировали о готовности нарастить добычу, чтобы компенсировать падение поставок из Венесуэлы и Ирана.

Страны ОПЕК+ рассматривают вариант корректировки обязательств соглашения о сокращении добычи нефти с 1,8 млн баррелей в сутки до 1,5 млн б/с от текущих уровней, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в четверг. "Мы считаем, что нужно сбалансировать рынок и не допустить профицита, то есть не допустить изменения рынка в другую сторону. Он должен быть сбалансирован. Это такие параметры до 1,5 млн баррелей в сутки на сегодняшний день могут быть рассмотрены", - сказал он.

Ежегодная встреча ОПЕК+ состоится в Вене на следующей неделе.

Как подчеркнул в интервью "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" Александр Карпов, в течение торгов четверга на рынке преобладали продавцы, что привело к укреплению рубля как к доллару, так и к евро. "В первой половине дня рубль поддерживали подросшая нефть, оптимизм относительно начавшегося Чемпионата мира, который должен поддержать российскую экономику, а также отсутствие новых сиюминутных геополитических проблем. Во второй половине дня после того, как М.Драги спровоцировал обвал евро, рубль усилил укрепление к европейской валюте, что, по идее, должно было вызывать рост доллара. Этого не произошло, и это странно и, видимо, объясняется избытком предложения. В целом, торги четверга носят напряженный характер при повышенных объемах", - подчеркивает А.Карпов.

"ЕЦБ преподнес рынкам капитала сюрприз, но совсем не в том формате, которого все ждали. Согласно решениям регулятора, программа стимулирования QE будет работать не до конца сентября, а до конца декабря 2018 года. Ставки, в свою очередь, не будут меняться до лета следующего года. "Евро-доллар" на таком фоне резко упал, предоставив инвесторам самостоятельно выплывать в этой буре волатильности. Рубль также штормило весь день, причем еще минимум одну сессию волатильность в валютной секции останется высокой. Завтра заседает ЦБ РФ. Вряд ли российский регулятор пересмотрит ставку на понижение. С большой вероятностью она сохранится на отметке 7,25% годовых из-за инфляционной активности. Поклонникам рубля будут важны комментарии. Если они будут касаться возможности для разгона потребительских цен в стране, то рубль снизится", - отмечает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по московскому времени) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 15 июня на 86,53 копейки, до 62,2511 руб., и уменьшил курс евро на 57,44 копейки, до 73,5621 руб..

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" упал на 70,92 копейки по отношению к среде и составил 62,2073 руб.. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга уменьшился на 59,83 копейки и составил 62,2007 руб.. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 484,038 млн, из которых $1 млрд 438,463 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 045,575 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 50,38 копейки, до 73,5132 руб.. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по московскому времени уменьшился на 78,4 копейки и составил 73,0914 руб.. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR767,183 млн, из которых EUR216,231 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR550,952 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая выросла на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,27% годовых. В свою очередь, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,3% годовых, ставка на срок 1 месяц - на отметке 7,4% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению со средой - 7,44% и 7,39% годовых.