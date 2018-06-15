Часть средств фонда инфраструктуры направят на докапитализацию ВЭБ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Часть средств создаваемого фонда инфраструктуры (фонда развития) будет направлена на докапитализацию Внешэкономбанка, сообщил журналистам председатель госкорпорации Игорь Шувалов.

"Вчера на правительстве было объявлено, что будет сформирован фонд развития. Наша предварительная договоренность с первым заместителем председателя правительства - министром финансов РФ, что часть этих средств будет направлена на докапитализацию Внешэкономбанка", - сказал Шувалов.

При этом он не назвал сумму необходимых средств на пополнение капитала ВЭБ, отметив, что точная цифра будет заложена в федеральном бюджете.

Нанкануне первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства РФ сообщил, что источником финансирования создаваемого фонда инфраструктуры станут дополнительные государственные заимствования объемом около 3,5 трлн рублей в течение шести лет. По словам министра, для более эффективного использования бюджетных ресурсов предлагается задействовать существующие институты развития, включая Внешэкономбанк, Российский фонд прямых инвестиций, Российский экспортный центр и другие.