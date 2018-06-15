Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России 15 июня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Таким образом, Банк России дал исключительный по градусу "ястребиности" сигнал о будущей направленности ДКП. ЦБ, ранее планировавший завершить переход к нейтральной ДКП в 2018 году, заявил, что "с учетом влияния предложенных (правительством РФ в четверг - ИФ) налогово-бюджетных мер на инфляцию и инфляционные ожидания требуется замедление перехода к нейтральной денежно-кредитной политике".

"Сохранение небольшой степени жесткости денежно-кредитных условий позволяет ограничить масштаб вторичных эффектов от налоговых мер и стабилизировать годовую инфляцию вблизи 4%", - отметил регулятор.

Традиционная "сигнальная" фраза теперь звучит так: "Баланс рисков до конца 2019 года сместился в сторону проинфляционных рисков. Банк России будет принимать решение по ключевой ставке, оценивая инфляционные риски, динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза" (апрельская версия - "Банк России по-прежнему предполагает, что денежно-кредитная политика станет нейтральной в 2018 году. При этом Банк России считает, что потенциал снижения ключевой ставки для формирования нейтральных денежно-кредитных условий уменьшился, учитывая рост процентных ставок на развитых рынках и повышение страновой премии за риск на Россию. В дальнейшем, принимая решение, Банк России будет исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и развития экономики относительно прогноза").

ЦБ также констатировал, что пока в полной мере сложно оценить вторичные эффекты налоговых мер, в том числе реакцию инфляционных ожиданий.

Решение Банка России совпало с прогнозами аналитиков: большинство аналитиков ждали ее сохранения на уровне 7,25%. На последнем заседании, которое состоялось 27 апреля, совет директоров Банка России также сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. В текущем году ключевая ставка снижалась два раза. На начало 2018 года ключевая ставка составляла 7,75%.

Российский рубль немного укрепился к доллару и евро на Московской бирже днем, отыгрывая решение ЦБ РФ оставить ключевую ставку без изменения, на уровне 7,25% годовых. Так, к 13:33 курс доллара на торгах Московской биржи составлял 62,73 руб., что было на 11,25 копейки ниже уровня на 13:29. Евро опустился до 72,7 руб. против 72,84 руб. до объявления решения Банка России.