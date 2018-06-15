Российские онлайн-магазины алкоголя стали блокировать без решений суда

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор организовал электронный канал связи с Росалкогольрегулирования для внесудебной блокировки сайтов, где дистанционно продается алкогольная продукция.

В сообщении Роскомнадзора, поступившем в "Интерфакс" в пятницу, говорится, что с 15 июня в РФ начинает действовать механизм внесудебной блокировки сайтов с розничной дистанционной продажей алкогольной продукции.

"Для оперативного получения Роскомнадзором из Росалкогольрегулирования решений о признании такого рода информации запрещенной организован электронный канал межведомственного взаимодействия - так же, как это реализовано с иными уполномоченными органами: ФНС, МВД России, Роспотребнадзором", - отмечается в сообщении.

15 июня вступило в силу постановление правительства РФ от 05.06.2018 № 651, которое внесло изменения в аналогичный документ от 2012 года. Данный документ определяет правила создания, формирования и ведения единого реестра запрещенных сайтов. Ранее основанием для включения в реестр ресурсов и последующей их блокировки являлись решения МВД, Роспотребнадзора и ФНС. Теперь данными полномочиями наделена также Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование).

Согласно вступившим поправкам, информационные ресурсы подобной тематики теперь также будут вноситься в единый реестр запрещенных сайтов, который ведет Роскомнадзор.