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Цены на нефть завершат эту неделю в минусе

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Нефть эталонных марок падает в цене в пятницу на опасениях активных разногласий между Саудовской Аравией и Россией с одной стороны и другими странами ОПЕК+ с другой.

Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:38 МСК упала на $2,61 (3,44%) - до $73,33 за баррель.

Стоимость WTI с поставкой в июле на торгах Нью-йоркской товарной биржи к указанному времени уменьшилась на $2,05 (3,06%) - до $64,84 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 4,1%, тогда как котировка WTI снизилась на 1,4%.

Встреча ОПЕК+ в Вене состоится на следующей неделе, и аналитики полагают, что представители Саудовской Аравии и России, поддерживающих увеличение нефтедобычи, встретят отпор со стороны других стран.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отметил, что считает неизбежным решение о постепенном наращивании нефтедобычи ОПЕК по итогам заседания 22 июня. Вместе с тем Венесуэла, Ирак и Иран выступают против такого повышения поставок, опасаясь, что оно приведет к снижению цен, сообщает агентство Bloomberg.

По словам источников, Россия выступает за увеличение совокупной добычи ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки.

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Теги: нефть, Brent
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