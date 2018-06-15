Рубль ускорил снижение к доллару и евро в условиях падения цен на нефть

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль ускорил снижение к бивалютной корзине на фоне сильного падения цен на нефть.

Курс доллара США составил 63,09 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 45,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 73,29 руб./EUR1, поднявшись на 78,5 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 60,35 копейки - до 67,68 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил снижение к доллару и евро на вечерних торгах, отыгрывая ускорение падения на рынке нефти. При этом ранее в ходе торгов рубль лишь ненадолго укреплялся после объявления ожидаемого решения ЦБ РФ оставить ключевую ставку на отметке 7,25%.

В комментарии к решению ЦБ РФ отметил, что баланс рисков до конца 2019 года сместился в сторону проинфляционных. ЦБ РФ прогнозирует годовую инфляцию в конце 2018 года на уровне 3,5-4% и ее краткосрочное повышение до 4-4,5% в 2019 году, прежний прогноз ЦБ по инфляции на 2018 год был на уровне 3-4%, на 2019 год - 4%.

Банк России отметил, что в пересмотренном прогнозе было учтено повышение налога на добавленную стоимость в 2019 году, решение о чем накануне было принято правительством России и которое может оказать влияние на динамику потребительских цен. По оценке регулятора, инфляция может увеличиться на 1%, причем частично этот эффект может наблюдаться уже в текущем году.

Нефть эталонных марок падает в цене в пятницу на опасениях активных разногласий между Саудовской Аравией и Россией с одной стороны и другими странами ОПЕК+ с другой. Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве упала на 3,41% - до $73,35 за баррель. Стоимость WTI с поставкой в июле на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени уменьшилась на 3,22% - до $64,54 за баррель. С начала недели Brent подешевела на 4,1%, тогда как котировка WTI снизилась на 1,4%.

Встреча ОПЕК+ в Вене состоится на следующей неделе, и аналитики полагают, что представители Саудовской Аравии и России, поддерживающих увеличение нефтедобычи, встретят отпор со стороны других стран.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отметил, что считает неизбежным решение о постепенном наращивании нефтедобычи ОПЕК по итогам заседания 22 июня. Вместе с тем Венесуэла, Ирак и Иран выступают против такого повышения поставок, опасаясь, что оно приведет к снижению цен, сообщает агентство Bloomberg.

По словам источников, Россия выступает за увеличение совокупной добычи ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки - ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) дало прогноз, согласно которому именно такой объем нефти уйдет с мирового рынка из-за сокращения поставок из Ирана и Венесуэлы. Саудовская Аравия предпочитает видеть повышение на 500 тыс. - 1 млн б/с.

Как отметил в интервью "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Росевробанка Роман Фролов, основными событиями, определившими динамику рубля в пятницу, стали заседание ЦБ РФ и ситуация на рынке нефти. "Ключевая ставка осталась без изменений, и рынок ждал именно такого решения, так как ЦБ заранее подготовил участников. Тон торгам на вечерней сессии задает падение цен на нефть, которая пробила отметку $75 за баррель и продолжает снижаться. Российский рынок следует динамике ухода от риска и продает индексы, рублевые активы и рубль. При этом Минфин продолжает покупать валюту в рамках бюджетного правила, оказывая тем самым поддержку доллару. На следующей неделе ждем пару "доллар-рубль" выше 63 руб./$1 и даже выше 63,5 руб./$1", - отмечает Р.Фролов.

"Решение Центробанка РФ по ключевой ставке оказалось нейтральным для рубля, индикатор сохранился на уровне 7,25% годовых. В текущих инфляционных условиях и на фоне происходящего в экономике РФ подобный исход июньского заседания неудивителен. Однако замечания главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о замедлении перехода к нейтральной денежно-кредитной политике инвесторов обеспокоило. Начавшийся следом обвал нефтяных котировок не оставил рублю шансов, и российская валюта снизилась в парах с иностранными. Доллар США к вечеру пятницы находится в непосредственной близости от рубежа в 63 руб./$1, пробой этой отметки и закрепление выше откроют покупателям пары "доллар-рубль" дорогу в сторону 63,5 руб./$1, то есть к верхней границе среднесрочного торгового диапазона. В конце концов его давно пора обходить", - считает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 43,4 копейки, до 62,6851 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,0292 рубля, до 72,5329 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос на 51,72 копейки по отношению к четвергу и составил 62,7245 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве пятницы увеличился на 62,44 копейки и составил 62,8371 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 355,984 млн, из которых $1 млрд 549,541 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 806,443 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 93,17 копейки, до 72,5815 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 28,57 копейки и составил 72,7651 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR843,926 млн, из которых EUR315,386 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR528,54 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем в ожидании результатов опорного заседания ЦБ РФ. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,25% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 1 б.п. - до 7,3% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 2 б.п. - до 7,38% годовых, ставка на срок 3 месяца - на 3 б.п., до 7,41% годовых, ставка на срок 6 месяцев - на 1 б.п., до 7,38%годовых.