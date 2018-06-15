"Северсталь", "Роснано" и Windar создадут СП по производству башен ветрогенераторов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Северсталь" и АО "Роснано" планируют создать совместное производство с испанской Windar Renovables, следует из материалов антимонопольного ведомства Германии, одной из стран, с регуляторами которых участники планируемой сделки ее согласовывают.

Ходатайство о создании СП между "Роснано", "Северсталью" и Windar подано в ведомство в начале июня.

Официальный представитель "Северстали" и пресс-служба "Роснано" подтвердили "Интерфаксу" намерение создать совместно с Windar предприятие по производству башен ветрогенераторов в России.

"Ветряная генерация постепенно занимает все большую долю в мировом объеме выработки электроэнергии, мы видим начало этого тренда и в России. Участие "Северстали" в этом проекте позволит компании начать поставки стали на рыночных условиях и при соблюдении конкурсных процедур СП на новый и перспективный рынок, а также войти в еще один сегмент продуктов с высокой добавленной стоимостью - башен ветрогенераторов", - заявили в металлургической компании.

Детали сделки в "Северстали" и "Роснано" до ее окончательного согласования не раскрывают.

"Непосредственное закрытие сделки по данному СП будет обусловлено выполнением ряда условий, в том числе получением всех необходимых одобрений регулирующих ведомств ряда стран", - сообщили обе компании.

Как уточнили в пресс-службе "Роснано", компания Windar (группа Daniel Alonso), выступающая глобальным OEM-партнёром Vestas (основной поставщик оборудования в рамках созданного "Роснано" и Fortum Фонда развития ветроэнергетики, участвующего в проекте по строительству ветропарков), станет иностранным технологическим партнёром проекта локализации производства башен для ветроустановок. "Компания планирует осуществить трансфер соответствующих технологий. "Северсталь", как планируется, будет поставлять стальные пластины для производства башен ветроустановок", - сообщили в госкомпании.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Виндар Рус" зарегистрировано в Ростовской области в конце 2017 года и является 100%-ной "дочкой" испанской Windar Renovables. Основным видом деятельности компании является производство двигателей и турбин.

ПАО "Северсталь" - вертикально интегрированная сталелитейная компания, имеет активы в России, Европе, Африке и на Украине. Основной владелец компании - Алексей Мордашов, которому принадлежит 77,03%.