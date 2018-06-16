Экономика

Торговое сальдо Украины с РФ ухудшилось за год вдвое

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Экспорт украинских товаров в Россию за январь-апрель 2018 года снизился к аналогичному периоду прошлого года на 6,4% - до $1,19 млрд, тогда как импорт российских товаров возрос на 31% - до $2,56 млрд, сообщает Государственный комитет статистики Украины.

В результате отрицательное сальдо торговли товарами с Россией достигло за 4 месяца этого года $1,38 млрд, что вдвое хуже показателя за 4 месяца прошлого года.

Согласно данным ведомства, за апрель отрицательное сальдо выросло на $308,7 млн, тогда как за апрель прошлого года - на $121,2 млн.

Это связано с тем, что экспорт украинских товаров в РФ в апреле снизился к апрелю прошлого года на 2,2% - до $334,2 млн, тогда как импорт вырос сразу на 38,9% - до $642,9 млн.

Госстат указывает, что в целом по итогам 4 месяцев этого года экспорт украинских товаров увеличился на 12,8% - до $15,46 млрд, тогда как импорт возрос на 15,1% - до $16,88 млрд, а отрицательное сальдо ухудшилось на 60,3% - до $1,42 млрд.

В результате доля России в общем украинском экспорте товаров снизилась с 9,3% до 7,7%, тогда как в импорте она возросла с 13,4% до 15,2%, отмечает Государственный комитет статистики Украины.

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Теги: Украина
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