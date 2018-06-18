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Ассоциация банков России и Bi.zone будут обмениваться данными о киберугрозах

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Ассоциация банков России (АБР) и принадлежащая Сбербанку компания Bi.zone запустили платформу по обмену данными о киберугрозах, сообщил президент АБР Георгий Лунтовский на церемонии подписания соглашения в понедельник.

"Мы запускаем пилотный проект нашей платформы. В течение трех месяцев будет осуществляться пилотный проект. По итогам мы доложим сообществу о результатах, и уже тогда данная платформа будет запущена в промышленную эксплуатацию", - сказал Лунтовский.

Согласно материалам ассоциации, платформа обеспечит компаниям и банкам доступ к наиболее актуальным данным по киберугрозам, в том числе к индикаторам компрометации. К платформе уже присоединились Сбербанк, Саровбизнесбанк и банк "Кубань кредит".

"На данном этапе 17 организаций уже дали свое согласие на заключение соответствующего соглашения, еще с 20 организациями ведется работа по подключению", - сообщил президент Ассоциации банков России.

"Мы заинтересованы с крупнейшими ассоциациями, которые работают в области кибербезопасности на мировом уровне, войти в тесный контакт. Они на контакт пока идут достаточно скромно по понятным причинам, но мы продолжаем эту работу", - сказал в свою очередь журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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Теги: Сбербанк, Bi.zone
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