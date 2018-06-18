Time Warner после сделки с AT&T сменит название

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Time Warner после сделки с AT&T сменит наименование на WarnerMedia, говорится во внутренней служебной записке одного из топ-менеджеров AT&T Джона Стэнки, который будет отвечать за активы Time Warner.

Как пишет The Wall Street Journal, глава Time Warner Джефф Бьюкс и глава подразделения кабельного телевидения Джон Мартин покинут компанию, как и ряд других топ-менеджеров, включая финдиректора Говарда Эверилла.

На прошлой неделе AT&T закрыла сделку по покупке медиа-компании Time Warner Inc. объемом $81 млрд. Активы Time Warner стали частью медиа-подразделения AT&T.

AT&T объявила о покупке Time Warner в 2016 году, рассчитывая, в частности, что это позволит ей успешнее конкурировать с медиа-гигантами Google и Netflix. Объем сделки, оплаченной акциями и денежными средствами, составляет около $81 млрд из расчета стоимости бумаг AT&T на закрытие рынка в четверг.

В результате сделки AT&T становится владельцем киностудии Warner Bros., а также каналов кабельного телевидения CNN и HBO. В то же время долг AT&T после покупки Time Warner превысил $180 млрд.

Time Warner - один из мировых лидеров индустрии развлечений, владелец телеканалов TNT, TBS, CNN и одноименной киностудии. HBO выпускает сериалы "Игра престолов" и "Мир Дикого запада".

AT&T ведет свою историю от созданной в XIX веке изобретателем телефона Александром Беллом компании Bell Telephone.