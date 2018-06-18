Рост экономики Великобритании в 2018 году замедлится до минимума за 9 лет

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Рост британской экономики в текущем году будет самым слабым с 2009 года, когда страна еще не оправилась после глобального финансового кризиса, из-за слабости потребительских расходов, торговли и инвестиций бизнеса, прогнозирует Ассоциация британских торговых палат (British Chambers of Commerce, BCC).

Эксперты BCC ухудшили прогноз роста ВВП Великобритании на 2018 год с 1,4% до 1,3%.

Большинство экономистов ожидают ослабления подъема в Великобритании в ближайшие два года из-за ее выхода из Евросоюза (Brexit). Международный валютный фонд считает, что рост британской экономики будет самым слабым в Европе, если не считать Италию.

"Следующие два года станут временем испытаний для бизнеса в Великобритании", - заявил генеральный директор BCC Адам Маршалл.

Он призвал правительство страны не углубляться в излишние длительные дискуссии о процессе выхода из ЕС.

"Brexit не может быть единственным приоритетом Вестминстера. Компании по всей стране хотят намного более быстрого решения фундаментальных проблем внутри страны и единых усилий по снижению высокой себестоимости ведения бизнеса", - утверждает Маршалл.

Повышение инвестиций компаний замедлится в этом году до 0,9% с 2,4% в 2017 году, прогнозирует BCC.

Что касается потребительского сектора, то BCC обеспокоена низким уровнем сбережений британских домохозяйств и их высокой долговой нагрузкой. Рост потребительских расходов в 2018 году, вероятно, составит 1%, в 2019 году - 1,4%, в 2020 году - 1,7%. Его усиление станет возможным в том числе благодаря ослаблению инфляции, которая, однако, до 2020 года будет выше таргетируемых Банком Англии 2% годовых.

На этом фоне BCC ожидает, что британский ЦБ продолжит повышение процентных ставок, подняв их до 0,75% в IV квартале 2018 года и до 1% во II квартале 2019 года.