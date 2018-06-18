Рубль снизился к доллару и евро на активизации выхода инвесторов из рисковых активов

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль несколько усилил ослабление к бивалютной корзине, отыгрывая общее ухудшение отношения инвесторов к риску после открытия бирж в США.

Курс доллара США составил 63,68 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 51,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 73,91 руб./EUR1, поднявшись на 57,25 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 54,23 копейки - до 68,28 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил снижение к доллару и евро после открытия бирж США на фоне усиления общемирового снижения "аппетита к риску", включая рынки валют emerging markets. Инвесторы опасаются, что торговые споры между США и Китаем негативно скажутся на мировой торговле в целом. В пятницу Вашингтон объявил о пошлинах в размере 25% в отношении ввозимых в США китайских товаров стоимостью около $50 млрд в год. Пекин ответил аналогичными мерами: с 6 июля Китай введет 25%-ные пошлины на импорт американской сельхозпродукции, автомобилей, виски, сигар и других товаров.

Стоимость нефти эталонных марок повышается в понедельник на слухах, что ОПЕК может договориться о меньшем подъеме нефтедобычи, чем ожидалось ранее. Котировка августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве 18 июня увеличилась на 1,2% - до $74,32 за баррель. Нефть WTI с поставкой в августе на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подорожала на 0,25% - до $65,01 за баррель.

Как сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, члены ОПЕК обсуждают компромиссное соглашение, которое позволит увеличить нефтедобычу на 300-600 тыс. баррелей в сутки в течение нескольких следующих месяцев. По словам источников, несмотря на то, что Иран в воскресенье выступил против любого увеличения текущих объемов добычи, официальные представители из числа других стран надеются заключить соглашение по относительно небольшому увеличению. Ранее Саудовская Аравия и Россия предложили повысить производство нефти на 1,5 млн баррелей в сутки уже в третьем квартале текущего года.

Очередное заседание ОПЕК состоится в Вене в пятницу, а в субботу пройдут переговоры в формате ОПЕК+.

Как отметил в интервью "Интерфаксу" ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, российский рубль на торгах в понедельник находится под давлением, причем аналогичная картина преобладает в большинстве валют emerging markets. "Доллар и евро в парах с рублем переписали в ходе торгов понедельника локальные максимумы прошлой пятницы, и хотя сегодняшняя динамика идет вразрез с ценами на нефть, для краткосрочных перспектив рубля общая динамика валют emerging markets имеет более существенное значение, нежели котировки "черного золота". В целом на рынках наблюдается "уход от риска": умеренно негативный новостной фон оказывает влияние на валюты emerging markets как рисковые активы", - подчеркнул Поддубский.

"С открытия валютного рынка в понедельник рубль оказался под серьезным давлением из-за падения нефтяных котировок и укрепления доллара на Forex. Американская валюта поднималась выше 63,6 руб./$1, однако не смогла закрепиться на данной отметке, встретив, вероятно, валютные продажи со стороны экспортеров. Во второй половине дня, несмотря на то, что индекс доллара несколько отступил от психологической отметки в 95 пунктов, а стоимость нефти марки Brent скорректировалась в район $74,75 за баррель Brent (утром котировки впервые с начала мая опускалась ниже $72,5), американская валюта предприняла новые попытки продвижения и ближе к концу рабочего дня торговалась выше 63,7 руб./$1. Впрочем, потери рубля не выглядят чем-то особенным на общем фоне валют развивающихся рынков: за исключением индийской рупии все основные валюты emerging markets к концу рабочего дня находились в "красной зоне", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 19 июня на 79,87 копейки, до 63,4838 руб./$1, и увеличил курс евро на 94,96 копейки, до 73,4825 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос на 69,8 копейки по отношению к пятнице и составил 63,4225 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника увеличился на 62,1 копейки и составил 63,467 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 232,296 млн, из которых $1 млрд 349,664 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 882,632 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 90,25 копейки, до 73,484 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника увеличился на 83,06 копейки и составил 73,6062 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR680,125 млн, из которых EUR212,516 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR467,609 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России в понедельник, 18 июня, провел аукцион "тонкой настройки" сроком на два дня, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 240,8 млрд рублей (при лимите 350 млрд рублей) в среднем по ставке 7,22% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали незначительную разнонаправленную динамику. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,25% и 7,29% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,37% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 2 б.п., до 7,43% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 7,37%годовых.