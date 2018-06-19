Австралийский суд оштрафовал Apple за жесткие условия ремонта устройств

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Федеральный суд Австралии оштрафовал Apple на $9 млн австралийских долларов (около $6,8 мн) за отказ бесплатно ремонтировать зависшие после обновления прошивки iPhone и iPad, которые обслуживали сторонние компании, пишет Australian Financial Review.

Речь идет о так называемой "ошибке 53" Apple, которая начала появляться у некоторых пользователей на смартфонах и планшетах компании после обновления iOS до 9-й версии в 2016 году. В случае ремонта экрана или кнопки Touch ID в компании, не имеющей сертификации Apple, проверка безопасности блокировала устройства.

Apple объясняла необходимость такой функции защитой датчика отпечатка пальцев iPhone от несанкционированного доступа. Позднее она выпустила обновление ПО, чтобы восстановить доступ к заблокированным устройствам, однако пользователи жаловались, что кнопка Touch ID не функционирует, а их данные были утеряны. При этом в Австралии компания заявила целому ряду потребителей, что у них нет права на бесплатный ремонт устройства.

Австралийской комиссии по защите потребителей и конкуренции (ACCC) потребовалось более года (с апреля 2017 года), чтобы убедить суд в том, что в таком случае за ремонт должен платить производитель устройства. В июне прошлого года ACCC провела спецоперацию, в рамках которой сотрудники и эксперты обзванивали магазины Apple в стране, чтобы выяснить позицию компании на практике.

"Если люди покупают iPhone или iPad у Apple и устройство пострадает от серьезного сбоя, покупатели имеют право на возврат оплаты. Если клиенты предпочтут замену, они имеют право на новое, а не восстановленное устройство ", - говорится в решении суда.

Помимо выплаты штрафа, Apple пообещала усовершенствовать обучение сотрудников и систему обеспечения соответствия австралийским законам о защите прав потребителей.