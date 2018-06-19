Главные новости
В РоссииРоссия объявила торговую войну СШАЭкономикаСуд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"СпортУткин больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале
Экономика

"Ростех" задумался о выходе на рынок облигаций

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - "Ростех" задумался о выходе на внутренний рынок заимствований.

Госкорпорация намерена получить кредитный рейтинг - для себя и ценных бумаг АО "РТ-Финанс" (100%-ная "дочка" "Ростеха") в одном из национальных рейтинговых агентств, следует из информации базы "СПАРК-Маркетинг".

ЭкономикаГлава "Ростеха" заявил об отсутствии убытков из-за санкций СШАЧитать подробнее

В "Ростехе" отказались комментировать вопрос, означает ли это, что "РТ-Финанс" планирует размещение облигаций. "Мы готовим соответствующую документацию. Впрочем, в ближайшее время никаких размещений быть не может. Спреды с ОФЗ расширились до 30 базисных пунктов", - сказал "Интерфаксу" представитель крупного банка, одного из возможных организаторов дебюта "Ростеха" на облигационном рынке.

В качестве основных причин ухудшения конъюнктуры он назвал глобальный тренд по выходу инвесторов с развивающихся рынков. "В любом случае, каких-то новостей стоит ждать не раньше окончания Чемпионата мира по футболу", - отметил собеседник агентства.

Он отказался назвать возможный объем и сроки, на которые компания захочет привлечь средства. "Это сложный холдинг, надо еще изучать", - добавил банкир.

Другой источник на рынке, который также знает о возможном выходе госкорпорации на долговой рынок, сказал, что "Ростех", вероятно, будет привлекать не менее 15-20 млрд рублей за один раз. "Нас спрашивали, насколько интересна для управляющих компаний возможность инвестировать в восьмилетние бумаги госкорпорации с плавающей ставкой, привязанной к RUONIA", - сообщил "Интерфаксу" источник в крупной УК. Он добавил, что в текущих условиях эмитентам сложно размещать облигации на срок больше трех лет.

"Для инвесторов все выпуски делятся на облигации со сроком обращения до трех лет и после трех лет. Все, что после трех лет, уже не так интересно", - заявил собеседник агентства.

Госкорпорация "Ростех" включает в себя более 700 предприятий из разных отраслей. "Ростех" и его глава Сергей Чемезов находятся под западными санкциями.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Ростех
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Суд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"Суд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"
Ранее Апелляционный суд Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража по спору о транзитном контрактеПодробнее
 Россия предложит увеличить добычу ОПЕК+Россия предложит увеличить добычу ОПЕК+
Как пояснил Александр Новак, ситуация на нефтяном рынке дает основания нарастить производство на 1,5 млн баррелей в суткиПодробнее
 Индекс МосБиржи упал ниже 2200 пунктов впервые за два месяцаИндекс МосБиржи упал ниже 2200 пунктов впервые за два месяца
Одна из причин негативной динамики - торговый конфликт между США и КитаемПодробнее
 Австралийский суд оштрафовал Apple за жесткие условия ремонта устройствАвстралийский суд оштрафовал Apple за жесткие условия ремонта устройств
Еще в 2016 году многие пользователи столкнулись с проблемами после обновления iOS, но компания отказала некоторым австралийцам в бесплатном ремонте зависших устройствПодробнее
Беспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евроБеспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евро
При этом власти готовы освободить россиян от месячных ограничений на сумму покупокПодробнее
 В Fitch Ratings усомнились в способности регионов РФ содержать объекты ЧМ-2018В Fitch Ratings усомнились в способности регионов РФ содержать объекты ЧМ-2018
По оценке агентства, в группе риска, в частности, оказалась МордовияПодробнее
 ФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинахФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах
В службе рассказали "Ведомостям", что пошлину при этом предлагается снизить с 30% до 20%Подробнее
 Минтруд разъяснил, у кого вырастут пенсии после повышения пенсионного возрастаМинтруд разъяснил, у кого вырастут пенсии после повышения пенсионного возраста
Как отметили в ведомстве, это коснется только неработающих пенсионеровПодробнее
 Голикова назвала сумму средней прибавки к пенсии после повышения пенсионного возрастаГоликова назвала сумму средней прибавки к пенсии после повышения пенсионного возраста
Вице-премьер пообещала рост доходов пенсионеров на 12 тыс. рублей в годПодробнее
 США официально объявили о введении пошлин на товары из КитаяСША официально объявили о введении пошлин на товары из Китая
Американские власти ввели дополнительные пошлины на общую сумму примерно в $50 млрдПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Оракулы ЧМ-20188 фото
19 июня
Оракулы ЧМ-2018
Последствия землетрясения в Японии6 фото
18 июня
Последствия землетрясения в Японии
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоссия объявила торговую войну СШАЭкономикаСуд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"СпортУткин больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом каналеВ РоссииНавальный подал заявки о проведении акций против повышения пенсионного возрастаЭкономикаИндекс МосБиржи упал ниже 2200 пунктов впервые за два месяцаЭкономикаБеспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евро

Нефть продолжила дешеветь из-за торговых споров США и Китая

"Газпром" прокомментировал действия "Нафтогаза" в британских судах по транзитному спору

Засуха в РФ уже затронула несколько зерновых регионов

Счета Владивостокского морского торгового порта арестованы по делу братьев Магомедовых

Тренер сборной Уругвая восхитился исландской командой на ЧМ-2018

Суд в Москве арестовал подозреваемую в шпионаже

Жилой дом загорелся в Ростове-на-Дону недалеко от фан-зоны ЧМ-2018

ЕС задумался о строительстве центров для мигрантов в Северной Африке

Матч Россия - Египет пройдет под открытым небом

Крышу стадиона не закроют, несмотря на дождь Подробнее

УВЗ в 2020 году начнет выпуск электроприводов для 3D-принтеров и роботов

Главного патологоанатома Минска задержали за взятки

"Ростех" задумался о выходе на рынок облигаций

В России предложили создать День отца

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестМизантропия у животных, портрет бога, улучшение красного вина и транспорт для персональных полетов Подробнее

Никиту Белых отправят в колонию в сопровождении врача

ФСИН назвала состояние осужденного украинца Кольченко удовлетворительным

Экс-президент Молдавии Петр Лучинский получил румынский паспорт

Американские энергоносители могут оказаться под ударом ответных пошлин Китая

Генсек ООН напомнил о праве стран самим определять миграционную политику

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
HКолумбия Колумбия1 : 2Матч завершенЯпония ЯпонияМатч завершенКинтеро (39) - Кагава (6, с пенальти), Осако (73)подробнееHПольша Польша0 : 1Идет первый таймСенегал СенегалИдет первый таймЧонек (38, в свои ворота)AРоссия Россия– : –21:00Египет Египет21:00