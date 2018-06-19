"Ростех" задумался о выходе на рынок облигаций

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - "Ростех" задумался о выходе на внутренний рынок заимствований.

Госкорпорация намерена получить кредитный рейтинг - для себя и ценных бумаг АО "РТ-Финанс" (100%-ная "дочка" "Ростеха") в одном из национальных рейтинговых агентств, следует из информации базы "СПАРК-Маркетинг".

В "Ростехе" отказались комментировать вопрос, означает ли это, что "РТ-Финанс" планирует размещение облигаций. "Мы готовим соответствующую документацию. Впрочем, в ближайшее время никаких размещений быть не может. Спреды с ОФЗ расширились до 30 базисных пунктов", - сказал "Интерфаксу" представитель крупного банка, одного из возможных организаторов дебюта "Ростеха" на облигационном рынке.

В качестве основных причин ухудшения конъюнктуры он назвал глобальный тренд по выходу инвесторов с развивающихся рынков. "В любом случае, каких-то новостей стоит ждать не раньше окончания Чемпионата мира по футболу", - отметил собеседник агентства.

Он отказался назвать возможный объем и сроки, на которые компания захочет привлечь средства. "Это сложный холдинг, надо еще изучать", - добавил банкир.

Другой источник на рынке, который также знает о возможном выходе госкорпорации на долговой рынок, сказал, что "Ростех", вероятно, будет привлекать не менее 15-20 млрд рублей за один раз. "Нас спрашивали, насколько интересна для управляющих компаний возможность инвестировать в восьмилетние бумаги госкорпорации с плавающей ставкой, привязанной к RUONIA", - сообщил "Интерфаксу" источник в крупной УК. Он добавил, что в текущих условиях эмитентам сложно размещать облигации на срок больше трех лет.

"Для инвесторов все выпуски делятся на облигации со сроком обращения до трех лет и после трех лет. Все, что после трех лет, уже не так интересно", - заявил собеседник агентства.

Госкорпорация "Ростех" включает в себя более 700 предприятий из разных отраслей. "Ростех" и его глава Сергей Чемезов находятся под западными санкциями.