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Власти Флориды одобрили строительство крупнейшего в США торгового молла

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Власти американского штата Флорида одобрили план строительства торгово-развлекательного центра, который будет крупнейшим в США, пишет The Wall Street Journal.

American Dream Miami также станет самым дорогим из когда-либо построенных моллов, свидетельствуют данные канадского девелопера Triple Five Worldwide Group of Cos. По его оценкам, торгово-развлекательный комплекс площадью около 576 тыс. квадратных метров обойдется в общей сложности в $4 млрд.

В частности, на территории молла планируется расположить 2 тыс. гостиничных номеров, закрытый горнолыжный спуск, стену для занятий ледолазанием, а также аквапарк с "озёрной субмариной", в которой гости смогут осуществить спуск под воду.

Triple Five, добившись одобрения властей Флориды на строительство молла, теперь находится в процессе получения разрешений от природоохранных органов.

Проект является наглядным свидетельством того, каким образом меняется концепция торгово-развлекательных центров на фоне растущей популярности сферы электронной коммерции. Девелоперы понимают, что в нынешних условиях уже недостаточно просто наполнить моллы магазинами, продающими одежду, обувь, электронику и другие товары, которые легко можно приобрести онлайн.

Теперь девелоперы стремятся, чтобы в торговых центрах были рестораны, аттракционы, батуты, спортивные залы, а также другие виды развлечений и услуг. Такая стратегия предполагает, что посетители будут тратить больше денег скорее на развлечения, чем на товары. Так, ранее планировалось, что порядка 325 тыс. квадратных метров площади молла American Dream Miami будет отведено под розничную торговлю, и 139 тыс. квадратных метров под развлекательное пространство. Однако теперь планируется обратное соотношение площадей, сообщил представитель Triple Five.

Проект строительства молла American Dream Miami столкнулся с рядом препятствий. В частности, местные жители выражали опасения относительно возможного возникновения проблем с транспортом, а также последствий для экологии, в то время как владельцы местных торговых центров выступали против государственных субсидий для этого проекта.

Как ожидается, открытие этого торгового развлекательного комплекса позволит создать 25 тыс. рабочих мест и привлекать 30 млн туристов ежегодно.

Triple Five, частная компания, контролируемая семьей Гермезян, владеет рядом крупнейших в Северной Америке торгово-развлекательных центров.

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Теги: США, Флорида
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