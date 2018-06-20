Туроператоры отказались от чартеров в Албанию из-за низкого спроса

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Анонсированная весной программа летней чартерной перевозки в Албанию отменена из-за низкого спроса на направление и разногласий между ее участниками. В следующем году туроператоры планируют повторить попытку по отдельности, так как считают это направление перспективным.

"На летний сезон нами была запланирована чартерная цепочка прямых перелетов из Москвы в Тирану, но со стартом сезона ее пришлось снять по ряду причин, в том числе, и из-за отказа другими участниками программы выполнить свои обязательства. В итоге мы переориентировали полетную программу на Подгорицу", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе туроператора TUI Россия.

Как подчеркнули в компании, всем туристам, забронировавшим туры в Албанию, были предложены различные варианты, в том числе с предоставлением перелета на регулярных рейсах и индивидуальных трансферов.

Планировалось, что чартерная программа TUI Россия начнется 19 июня и будет выполняться "Уральскими авиалиниями" на лайнерах А321 вместимостью 210 кресел раз в неделю по вторникам.

Генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян сообщил "Интерфаксу", что его компания брала места на рейсе TUI, но еще в марте была вынуждена отказаться от своего блока в 120 кресел из-за "несогласованности ценовой политики участников программы". Перед началом сезона Space Travel попытался договориться о перевозке с албанской авиакомпанией, но это не получилось из-за отсутствия у нее самолета подходящей емкости.

"В настоящий момент туры в Албанию реализуются с перелетом в Подгорицу и Тиват (для комбинированных программ Черногория + Албания). Надо отметить, что трансфер от Подгорицы до некоторых курортов Албании по времени не сильно отличается от трансфера из аэропорта Тираны", - сообщили в TUI Россия.

Space Travel также возит туристов через Подгорицу. "У нас есть определенные потери в связи с отсутствием прямого рейса, но они не велики", - подчеркнул Мурадян.