Walt Disney увеличил размер сделки по активам 21st Century Fox до $71 млрд

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Walt Disney и 21st Century Fox внесли изменения в соглашение о продаже ряда активов Fox, в том числе кино- и телевизионной студии, а также кабельных операций и международных ТВ-активов, увеличив оценку этих активов на треть, до $71 млрд.

Сумма, которую Disney предлагает за активы акционерам Fox, была повышена до $38 на акцию. Это на $10 больше, чем первоначальное предложение, и на $3 больше конкурирующего предложения со стороны медиакомпании Comcast.

Кроме того, акционеры Fox теперь могут выбрать, получить указанную сумму в виде денежных средств или акций Disney.

"Мы гордимся бизнесом 21st Century Fox и твердо уверены, что слияние с Disney принесет акционером еще больше выгоды, поскольку Disney задает темп всей отрасли", - заявил глава совета директоров Fox Руперт Мердок.

Сделка, которая станет одним из крупнейших в истории слияний медиа-компаний и объединит двух ведущих голливудских игроков, может изменить ландшафт медиаотрасли, а также поможет Disney составить конкуренцию интернет-сервисам, в том числе Netflix.

С покупкой активов Fox Disney получит права на такие франшизы, как X-Men, Avatar и The Simpsons. Кроме того, в портфель активов Disney войдут телеканалы FX Networks и National Geographic.

Присутствие Disney за пределами США существенно увеличится за счет получения 39%-ной доли в телевизионном канале Sky в рамках сделки с 21st Century Fox. Sky имеет около 23 млн абонентов в Великобритании, Ирландии, Германии, Австрии и Италии.

Акции Disney на предварительных торгах в среду дорожают на 1,8%, бумаги 21st Century Fox подскочили в цене на 6,8%.