MSCI признал Аргентину и Саудовскую Аравию развивающимися рынками

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - MSCI Inc., провайдер семейства популярных фондовых индексов, принял решение причислить Саудовскую Аравию и Аргентину к группе стран с формирующимся рынком (emerging markets).

Как говорится в сообщении провайдера, с июня 2019 года индекс MSCI Saudi Arabia будет включен в MSCI Emerging Markets, а классификация индекса MSCI Argentina будет изменена с пограничного (frontier) на emerging.

Кроме того, в рамках пересмотра страновых категорий в следующем году MSCI изучит вопрос об изменении статуса Кувейта с фронтирного рынка на развивающийся.

Для Саудовской Аравии, ранее не входившей в существующие группы MSCI (Standalone Market), изменение статуса рынка имеет особое значение в связи с предстоящим IPO нефтяной госкорпорации Saudi Aramco, которая, как ожидается, станет крупнейшей публичной компанией мира.

Удельный вес MSCI Saudi Arabia (32 акции) в индексе emerging markets составит около 2,6%, включение будет проходит в два этапа: первый совпадет с полугодовым пересмотром индексов в мае 2019 года, второй пройдет в рамках квартального пересмотра в августе 2019 года.

По оценкам стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского, такой вес обеспечит Саудовской Аравии место в топ-3 в регионе CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка).

С конца января совокупная капитализация рынков акций развивающихся стран сократилась на $2,7 трлн, пишет агентство Bloomberg.