Главные новости
21июняВ миреЧто случилось этой ночью: четверг, 21 июняВ миреТрамп объявил о стремлении "поладить" с РоссиейВ РоссииВерховный суд РФ определил уважительные причины для переноса митингов
Экономика

Определены сроки ПМЭФ-2019

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Следующий Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 6 по 8 июня 2019 года, сообщили в оргкомитете в четверг.

"ПМЭФ-2018 по многим показателям превзошел уровень предыдущих лет, ознаменовался рекордным количеством участников и подписанных соглашений. Совершенно очевиден потенциал его роста и укрепления в статусе ведущей мировой деловой площадки. Уверен, этот потенциал будет раскрыт в ходе работы над ПМЭФ-2019, и следующий форум предоставит гостям и участникам еще больше деловых возможностей в атмосфере полного доверия", - цитирует пресс-служба ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.

В 2018 году Петербургский международный экономический форум посетили более 17 тыс. участников из 143 стран. В рамках форума было подписано 593 соглашения на 2,625 трлн рублей. В работе форума приняли участие глава России Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя КНР Ван Цишань и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ПМЭФ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
"М.Видео" откажется от бренда Media Markt после покупки сети"М.Видео" откажется от бренда Media Markt после покупки сети
Интегрировать приобретенный бизнес планируется до конца 2019 года, магазины Media Markt превратятся в "М.Видео" и "Эльдорадо"Подробнее
 Еврокомиссия ввела пошлины в 25% на товары из США объемом 2,8 млрд евроЕврокомиссия ввела пошлины в 25% на товары из США объемом 2,8 млрд евро
Мера начнет действовать с 22 июняПодробнее
 РФ присоединится к ЕС в торговом споре в ВТО против США по пошлинамРФ присоединится к ЕС в торговом споре в ВТО против США по пошлинам
В Минэкономразвития подчеркнули, что участие в этом споре в качестве третьей стороны не ограничивает право России самой начать аналогичный спор против ВашингтонаПодробнее
 Суд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"Суд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"
Ранее Апелляционный суд Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража по спору о транзитном контрактеПодробнее
Россия предложит увеличить добычу ОПЕК+Россия предложит увеличить добычу ОПЕК+
Как пояснил Александр Новак, ситуация на нефтяном рынке дает основания нарастить производство на 1,5 млн баррелей в суткиПодробнее
 Индекс МосБиржи упал ниже 2200 пунктов впервые за два месяцаИндекс МосБиржи упал ниже 2200 пунктов впервые за два месяца
Одна из причин негативной динамики - торговый конфликт между США и КитаемПодробнее
 Австралийский суд оштрафовал Apple за жесткие условия ремонта устройствАвстралийский суд оштрафовал Apple за жесткие условия ремонта устройств
Еще в 2016 году многие пользователи столкнулись с проблемами после обновления iOS, но компания отказала некоторым австралийцам в бесплатном ремонте зависших устройствПодробнее
 Беспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евроБеспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евро
При этом власти готовы освободить россиян от месячных ограничений на сумму покупокПодробнее
 В Fitch Ratings усомнились в способности регионов РФ содержать объекты ЧМ-2018В Fitch Ratings усомнились в способности регионов РФ содержать объекты ЧМ-2018
По оценке агентства, в группе риска, в частности, оказалась МордовияПодробнее
 ФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинахФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах
В службе рассказали "Ведомостям", что пошлину при этом предлагается снизить с 30% до 20%Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 июня6 фото
20 июня
Фотохроника 20 июня
Скачки и шляпки10 фото
20 июня
Скачки и шляпки
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: четверг, 21 июняВ миреТрамп объявил о стремлении "поладить" с РоссиейВ РоссииВерховный суд РФ определил уважительные причины для переноса митинговСпортСборная Испании обыграла команду Ирана в матче ЧМ-2018В РоссииПосле поправок в УК РФ досрочно освободятся более 100 тысяч человекВ миреЮлия Тимошенко собралась баллотироваться в президенты Украины в 2019 году

В "Лужниках" нашли пожарные датчики, несущие угрозу системе фиксации гола

Товарные пломбы XV века найдены при перекладке коммуникаций в центре Москвы

Сирийские войска начали операцию на юге страны

Председатель комитета Госдумы Дегтярев выдвинулся кандидатом в мэры Москвы

Болельщики из Китая перепутали Волгоград с Вологдой

Двое абхазских студентов спасли в море девушку, но утонули сами

Болельщик сборной Исландии госпитализирован в Волгограде с инфарктом

Политолог рассказал, как Трамп бросил конфеты Меркель на саммите G7

Госдума приняла закон о поправках в бюджет на 2018 год

На первом месте по объему дополнительно выделенных из бюджета средств оказались автомобилестроители Подробнее

Футбольную рок-оперу представят в Екатеринбурге

Определены сроки ПМЭФ-2019

Рубль снизился к доллару и евро на фоне ситуации с ценами на нефть

Мосгорсуд перенес рассмотрение кассации Генпрокуратуры на приговор Пирумову

Крокодила Гену, жившего в мясном отделе камчатского рынка, отправят в зоопарк

Рынок акций открылся снижением индекса РТС на 0,2% и ростом МосБиржи на 0,1%

Салах опроверг сообщения о конфликте в сборной Египта по футболу

Daimler предупредил о снижении продаж из-за торгового спора США и КНР

В Гродненской области Белоруссии зафиксирована рекордная за 70 лет засуха

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 21 июня выросли

Правительство опубликовало поправки об упрощении процедуры возмещения НДС

Советник Трампа по нацбезопасности займется подготовкой встречи президентов США и РФ

Советник Трампа по нацбезопасности займется подготовкой встречи президентов США и РФИсточники в Вашингтоне сообщают, что Джон Болтон может приехать в Москву уже на следующей неделе Подробнее

Создатель Telegram Дуров получил премию Союза журналистов Казахстана

Его наградили за принципиальную позицию против цензуры и вмешательства государства в переписку граждан Подробнее

"Мегафон" впервые в истории показал отрицательный свободный денежный поток

Nasdaq в среду вырос до рекорда вслед за акциями Facebook

"Мегафон" и "Билайн" заморозили бренд "Евросеть"

"Роснефть" пообещала не допустить резкого роста цен на своих АЗС

В Южной Корее сообщили о скором визите Помпео в КНДР

АФК "Система" продала свою 10%-ную долю в индийской Reliance

Нефть Brent подешевела до $74,74 за баррель

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
CДания Дания– : –15:00Австралия Австралия15:00CФранция Франция– : –18:00Перу Перу18:00DАргентина Аргентина– : –21:00Хорватия Хорватия21:00