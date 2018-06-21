Определены сроки ПМЭФ-2019

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Следующий Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 6 по 8 июня 2019 года, сообщили в оргкомитете в четверг.

"ПМЭФ-2018 по многим показателям превзошел уровень предыдущих лет, ознаменовался рекордным количеством участников и подписанных соглашений. Совершенно очевиден потенциал его роста и укрепления в статусе ведущей мировой деловой площадки. Уверен, этот потенциал будет раскрыт в ходе работы над ПМЭФ-2019, и следующий форум предоставит гостям и участникам еще больше деловых возможностей в атмосфере полного доверия", - цитирует пресс-служба ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.

В 2018 году Петербургский международный экономический форум посетили более 17 тыс. участников из 143 стран. В рамках форума было подписано 593 соглашения на 2,625 трлн рублей. В работе форума приняли участие глава России Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя КНР Ван Цишань и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.