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Экономика

На пиццу и пирожки с мясом не будут вводить электронную ветсертификацию

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Некоторые виды готовой продукции, прошедшие тепловую обработку, не будут подлежать электронной ветеринарной сертификации в РФ.

Они будут изъяты из перечня продукции, подлежащей сопровождению ветеринарными сопроводительными документами. Но ветеринарный контроль за ними сохранится, заявил замруководителя Россельхознадзора Николай Власов на рабочей встрече по вопросам внедрения в РФ электронной ветсертификации в четверг в Уфе.

"Мы сделаем сейчас это изъятие: продукция, которая прошла нагревание, в которой менее 50% продукции животного происхождения, не будет подлежать электронной сертификации, - сказал он. - Это пицца, пирожки, булочки с мясной начинкой, макароны с небольшим количеством мяса. Это выводится из-под действия электронной сертификации, но не выводится из-под действия ветеринарного контроля".

Власов не уточнил, будут ли эти изъятия на постоянной основе или на время.

По его словам, все изменения предусмотрены в проектах четырех приказов Минсельхоза, которые в настоящее время находятся на согласовании. Он не стал прогнозировать, когда будут приняты эти документы.

Комментируя предложения об очередном переносе срока введения электронной ветсертификации, Власов заявил: "Если говорить о той продукции, которая подлежала ветеринарной сертификации, то перенос срока примерно на июль 2019 года - это неправда, никто не собирается переносить ничего. Это значит, что весь сырьевой сектор, все сырое мясо, рыба, яйца и молоко будут полностью переведены на электронную сертификацию с 1 июля 2018 года".

Электронная ветеринарная сертификация продукции животноводства предусмотрена изменениями в закон "О ветеринарии", который был подписан президентом РФ 14 июля 2015 года. До 1 января 2018 года действовал переходный период, в течение которого можно было сертифицировать продукцию как на бумажных носителях, так и в электронном виде. С 1 января 2018 года планировался обязательный переход на полную электронную сертификацию, включая готовую продукцию. Однако против этого выступили представители перерабатывающей, прежде всего молочной, отрасли. Срок введения электронной ветсертификации был перенесен на 1 июля 2018 года.

Теперь из этой системы предполагается вывести готовую молочную продукцию в потребительской упаковке (пастеризованное (ультрапастеризованное, стерилизованное) молоко илмолочные продукты, изготовленные промышленным способом и упакованные в потребительскую тару).

Кроме того, предусматривается исключение из перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными документами, некоторых видов композитной продукции. Это продукция, содержащая менее 50% (по массе) продукции животного происхождения, подвергнутая (в ходе изготовления или на стадии изготовления сырья для нее) прогреванию во влажном состоянии при температуре свыше 78 градусов не менее 30 минут в толще продукта.

Из перечня предлагается исключить и продукцию, содержащую менее 50% (по массе) пастеризованных цельного молока, обезжиренного молока и другого молочного сырья и не содержащую других продуктов животного происхождения.

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Теги: Россельхознадзор
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