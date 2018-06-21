ФАС предварительно разрешил Fortum купить до 50% Unper

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) на основании решения правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ приняла решение о предварительном согласовании сделки по приобретению Fortum до 50% голосующих акций Uniper, говорится в сообщении ведомства.

В России Fortum контролирует ПАО "Фортум" (принадлежит 94,88% акций), а Uniper владеет 83,73% акций ПАО "Юнипро".

При этом ФАС установила, что в случае совершения сделки совокупная установленная мощность электростанций "Юнипро" и "Фортума" составит 58,3% от совокупной мощности всех электростанций в зоне свободного перетока (ЗСП) "Тюмень". На электростанции "Юнипро" и "Фортума" придется 58,8% от общей выработки в регионе.

Сделка приведет к ограничению конкуренции на оптовом рынке электроэнергии в ЗСП "Тюмень", делает вывод антимонопольная служба.

ФАС предписала "Фортуму" и "Юнипро" не формировать ценовую заявку исходя исключительно из затрат на выработку соответствующего объема электроэнергии и мощности с использованием наиболее дорогого вида топлива, учитывать при формировании ценовых заявок средневзвешенную цену топлива, используемого для выработки электрической энергии и мощности на соответствующем генерирующем оборудовании. Кроме этого, компании должны будут использовать стратегию минимизации стоимости топлива на выработку единицы электрической энергии, при выборе структуры потребляемого топлива на каждый час суток осуществлять потребление наиболее дешевого вида используемого топлива.

ФАС будет ежеквартально получать от "Фортума" и "Юнипро" информацию о максимальной ценовой заявке за каждые сутки, поданной в отношении станции на рынке на сутки вперед оптового рынка электрической энергии (мощности) и информацию о максимальной ценовой заявке за квартал, поданной в отношении станции при выборе состава включенного генерирующего оборудования.

Fortum договорилась о приобретении 46,65% Uniper у ее основного владельца E.ON в минувшем сентябре. Позже в октябре в ФАС поступили два ходатайства компании Karemi Charge and Drive СЕ (структура финского Fortum). Одно в соответствии с федеральным законом "Об иностранных инвестициях", второе - в соответствии с законом "О защите конкуренции". Ходатайства касаются приобретения права косвенно распоряжаться более 25% капитала ООО "Юнипер Нефтегаз", ПАО "Юнипро", ООО ЮнипроИнжиниринг", ООО "АПП Сибирь", ОАО "Шатурская управляющая компания", ООО "Э.ОН.Коннектинг Энерджис ". Все эти компании входят в группу "Юнипро".

Fortum владеет активами в России. Финской компании принадлежит 94,88% в ПАО "Фортум" (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО "ТГК-1" . Uniper владеет 83,73% в ПАО "Юнипро" (бывшая ОГК-4).