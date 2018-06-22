ЦБ РФ отозвал лицензию у Мосуралбанка

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Московско-Уральского акционерного коммерческого банка (Москва, Мосуралбанк), говорится в сообщении регулятора.

Лицензия отозвана с 22 июня.

"Бизнес-модель Мосуралбанка носила выраженный кэптивный характер и была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и аффилированных с ними лиц. Кредитование заемщиков и осуществление сделок с лицами, связанными с бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на ее балансе значительного объема проблемных активов", - говорится в сообщении ЦБ.

Банк предоставлял регулятору недостоверную отчетность, скрывавшую наличие в его деятельности оснований для обязательного отзыва. Банк России направит эту информацию, имеющую признаки совершения уголовно наказуемых деяний, в правоохранительные органы.

Банк России неоднократно применял в отношении Мосуралбанка меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничение на привлечение вкладов населения.

В кредитной организации введена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Мосуралбанк - участник системы страхования вкладов.

Мосуралбанк по итогам первого квартала 2018 года занял 263-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 июня текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 269-е место в банковской системе РФ.