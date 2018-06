Индексы США в четверг сильно снизились

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Американский фондовый рынок снизился в четверг на фоне опасений, связанных с торговыми разногласиями между США и другими странами.

При этом падение Dow Jones Industrial Average было зафиксировано по итогам торгов восьмой торговой сессии подряд. Последний раз такой длительный период беспрерывного снижения произошел в марте 2017 года, отмечает MarketWatch.

Standard & Poor's 500 продемонстрировал самое существенное дневное падение с 31 мая, Nasdaq Composite - с 24 апреля.

Восемь из одиннадцати отраслевых групп S&P 500 опустились в четверг, наиболее сильно - энергетические и промышленные компании.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 3 тыс. и составило 218 тыс., сообщило в четверг министерство труда США. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен до 221 тыс. с 218 тыс. Эксперты в среднем ожидали увеличения показателя с ранее объявленного уровня на 2 тыс. - до 220 тыс.

Число заявок остается на крайне низком уровне: его значение ниже 300 тыс. говорит об активном росте рынка труда. При этом оно упало по итогам четвертой недели подряд.

Между тем индекс производственной активности Филадельфии в июне рухнул до минимума за 19 месяцев, составив 19,9 пункта по сравнению с 34,4 пункта в мае. Эксперты в среднем ожидали снижения всего до 28 пунктов.

Индекс опережающих экономических показателей США в мае вырос на 0,2%, свидетельствуют данные исследовательской организации Conference Board. В предшествующий месяц подъем индикатора составлял 0,4%, аналитики в среднем ожидали сохранения этих темпов повышения.

Цена акций Boeing Co. снизилась в четверг на 1,5%, Caterpillar Inc. - на 2,5%, 3M Co. - на 1,3%, eBay Inc. - на 3,2% и Amazon.com - на 1,1%.

Бумаги American Outdoor Brands Corp., материнской компании производителя оружия Smith & Wesson, подешевели на 3,3% после публикации отчетности за минувший квартал.

Курс ценных бумаг Intel Corp. уменьшился на 2,4% на новости об отставке главного исполнительного директора Брайана Кржанича.

Капитализация Starbucks Corp. сократилась на 3,1% после того, как международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило рейтинг владельца сети кофеен до "Baa1" с "A3" из-за планов компании увеличить выплаты акционерам до $25 млрд с $15 млрд.

В то же время котировки акций Micron Technology Inc. за день выросли на 0,8% после того, как производитель полупроводников опубликовал сильную квартальную отчетность.

Кроме того, хорошие финансовые показатели стали причиной существенного повышения цен бумаг оператора нескольких сетевых ресторанов Darden Restaurants Inc. (на 14,8%) и сети супермаркетов Kroger Co. (на 9,7%).

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов опустился на 0,8% и составил 24461,7 пункта.

Standard & Poor's 500 за день уменьшился на 0,63% - до 2749,76 пункта.

Значение Nasdaq Composite снизилось на 0,88% и составило 7712,95 пункта.