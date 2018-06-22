Все крупнейшие банки в США справились со стресс-тестами ФРС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Все крупнейшие банки, работающие в США, выполнили минимальные требования Федеральной резервной системы (ФРС) к капиталу в рамках первого раунда ежегодных стресс-тестов - проверок согласно закону о финансовой реформе Додда-Фрэнка (DFAST).

Как говорится в сообщении американского ЦБ, все 35 банков, принимавших участие в тестировании, смогут продолжить кредитование даже при таких финансовых потрясениях, которые привели к краху нескольких финучреждений в 2008 году.

Совокупный убыток 35 банков в этом случае составит $578 млрд в рамках гипотетической рецессии, однако они будут способны пережить кризис без обращения за финансовой помощью к налогоплательщикам.

Совокупный коэффициент достаточности капитала первого уровня (Tier 1) в рамках стресс-тестов упадет до 7,9% по сравнению с 12,3% в четвертом квартале 2017 года. Это хуже прошлогоднего показателя, который предполагал снижение до 9,2%.

Наилучшие значения Tier 1 были зафиксированы у американского подразделения Credit Suisse (17,6%) и Deutsche Bank USA (12,2%), в то время как самые слабые показатели были у State Street (5,3%) и Goldman Sachs Group (5,6%). Минимальный требуемый уровень составляет 4,5%.

То, что все крупные банки выполнили требования к капиталу и прошли первую часть стресс-тестов, указывает на вероятность утверждения планов большинства финорганизаций относительно выплат акционерам в виде дивидендов и выкупа акций. Эти планы являются предметом второго раунда стресс-тестирования ФРС - Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR), итоги которого будут обнародованы на следующей неделе.

Как сообщалось, Федрезерв в текущем году ужесточил условия ежегодного стресс-теста для банков. Теперь самый негативный сценарий предполагает рост безработицы в США до 10% (с 4,1% на конец 2017 года), серьезные проблемы в корпоративном секторе и на ипотечном рынке, а также значительное ухудшение экономической ситуации в развивающихся странах Азии и в Японии. Банки должны продемонстрировать свою способность пережить эти трудности без приостановки выдачи кредитов. Если они провалят тесты, ФРС может наложить ограничения на размер выплат акционерам в течение года.

В этом году участие в тестах впервые приняли американские подразделения британского банка Barclays, а также швейцарских Credit Suisse и UBS Group.