Главные новости
В РоссииМинобороны рассекретило документы о первых днях Великой Отечественной войныСпортСборная Хорватии разгромила Аргентину в матче ЧМ-2018ЭкономикаКомитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу нефти на 1 млн б/с
Экономика

Экс-глава "Пятерочки" Ольга Наумова стала CEO "Магнита"

Есть обновление от 10:46

С апреля она занимала должность исполнительного директора в "Пятерочке"

Экс-глава "Пятерочки" Ольга Наумова стала CEO "Магнита"
Экс-глава "Пятерочки" Ольга Наумова
Фото: ТАСС, Петр Ковалев

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Генеральным директором ритейлера "Магнит" назначена Ольга Наумова, которая пришла в компанию в апреле на должность исполнительного директора.

На пост CEO Наумова назначена с 22 июня.

Полномочия предыдущего гендиректора Хачатура Помбухчана были прекращены 21 июня в связи с поступлением от него заявления об увольнении по собственному желанию, говорится в сообщении "Магнита".

Ранее Наумова руководила сетью "Пятерочка" главного конкурента "Магнита" - Х5 Retail Group. В Х5 Retail Group тогда объяснили уход одного из ключевых топ-менеджеров компании разными взглядами на развитие сети и изменившимися требованиями рынка.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Ольга Наумова, Магнит
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Экс-глава "Пятерочки" Ольга Наумова стала CEO "Магнита"Экс-глава "Пятерочки" Ольга Наумова стала CEO "Магнита"
С апреля она занимала должность исполнительного директора в "Пятерочке"Подробнее
 В Госдуму внесли законопроекты о завершении "налогового маневра" в нефтегазовой отраслиВ Госдуму внесли законопроекты о завершении "налогового маневра" в нефтегазовой отрасли
Предлагаемые нормы снизят ставку вывозной таможенной пошлины на нефть, но увеличат ставки налога на добычу полезных ископаемыхПодробнее
 ЕС завершил программу оказания финансовой помощи ГрецииЕС завершил программу оказания финансовой помощи Греции
В качестве последнего транша Евросоюз выплатит 24 млрд евроПодробнее
 Комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу нефти на 1 млн б/сКомитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу нефти на 1 млн б/с
Реальные поставки на рынок будут меньше: некоторые страны не смогут увеличить добычуПодробнее
Козак заявил о временном характере заградительных пошлин на нефтепродуктыКозак заявил о временном характере заградительных пошлин на нефтепродукты
Пошлина на бензин в 90% будет вводиться, если цены на нефтепродукты вырастут на 20% за кварталПодробнее
 "М.Видео" откажется от бренда Media Markt после покупки сети"М.Видео" откажется от бренда Media Markt после покупки сети
Интегрировать приобретенный бизнес планируется до конца 2019 года, магазины Media Markt превратятся в "М.Видео" и "Эльдорадо"Подробнее
 Еврокомиссия ввела пошлины в 25% на товары из США объемом 2,8 млрд евроЕврокомиссия ввела пошлины в 25% на товары из США объемом 2,8 млрд евро
Мера начнет действовать с 22 июняПодробнее
 РФ присоединится к ЕС в торговом споре в ВТО против США по пошлинамРФ присоединится к ЕС в торговом споре в ВТО против США по пошлинам
В Минэкономразвития подчеркнули, что участие в этом споре в качестве третьей стороны не ограничивает право России самой начать аналогичный спор против ВашингтонаПодробнее
 Суд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"Суд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"
Ранее Апелляционный суд Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража по спору о транзитном контрактеПодробнее
 Россия предложит увеличить добычу ОПЕК+Россия предложит увеличить добычу ОПЕК+
Как пояснил Александр Новак, ситуация на нефтяном рынке дает основания нарастить производство на 1,5 млн баррелей в суткиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 21 июня6 фото
21 июня
Фотохроника 21 июня
Самые яркие болельщицы ЧМ-201810 фото
21 июня
Самые яркие болельщицы ЧМ-2018
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМинобороны рассекретило документы о первых днях Великой Отечественной войныСпортСборная Хорватии разгромила Аргентину в матче ЧМ-2018ЭкономикаКомитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу нефти на 1 млн б/сЭкономикаЕС завершил программу оказания финансовой помощи ГрецииВ миреПорошенко снял запрет на въезд на Украину для российского омбудсменаЭкономикаВ Госдуму внесли законопроекты о завершении "налогового маневра" в нефтегазовой отрасли

В освобожденных от террористов районах Сирии нашли 40 тонн отравляющих веществ

Чубайс спрогнозировал будущее пенсионной системы

Денежная база в России выросла с 8 по 15 июня на 119,8 млрд рублей

Три зацепера погибли от удара током на МЖД за два месяца

Локализован пожар в кемеровском цехе по производству резиновой крошки

СПЧ призвал освободить от НДФЛ доходы от сдачи лома, стеклянной тары и батареек

Саратовец получил 21 год за убийство матери восьми детей на их глазах

Узнав, что жена хочет с ним развестись, мужчина решил лишить ее жизни Подробнее

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 22 июня выросли

Гендиректором "Пятерочки" назначен выходец из "Магнита" Сергей Гончаров

Бывшему топ-менеджеру "Спецстроя" Мордовцу предъявили новое обвинение

Рекордсменом по неравенству в доходах среди западных стран оказались США

Рубль подрос к доллару и евро на фоне усиления интереса к рисковым активам

В Кемерове загорелся цех по производству резиновой крошки

Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,5%

Япония приостановила учения по эвакуации при ракетных ударах

Экс-глава "Пятерочки" Ольга Наумова стала CEO "Магнита"

Экс-глава "Пятерочки" Ольга Наумова стала CEO "Магнита"С апреля она занимала должность исполнительного директора в "Пятерочке" Подробнее

В Лондоне эвакуировали железнодорожный вокзал после сообщений о бомбе

Минобороны в этом году дважды выпустит лейтенантов из-за нехватки офицеров

Все крупнейшие банки в США справились со стресс-тестами ФРС

Несколько рабочих пострадали от взрыва на заводе в Бобруйске

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
EБразилия Бразилия– : –15:00Коста-Рика Коста-Рика15:00DНигерия Нигерия– : –18:00Исландия Исландия18:00EСербия Сербия– : –21:00Швейцария Швейцария21:00