Экс-глава "Пятерочки" Ольга Наумова стала CEO "Магнита"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Генеральным директором ритейлера "Магнит" назначена Ольга Наумова, которая пришла в компанию в апреле на должность исполнительного директора.

На пост CEO Наумова назначена с 22 июня.

Полномочия предыдущего гендиректора Хачатура Помбухчана были прекращены 21 июня в связи с поступлением от него заявления об увольнении по собственному желанию, говорится в сообщении "Магнита".

Ранее Наумова руководила сетью "Пятерочка" главного конкурента "Магнита" - Х5 Retail Group. В Х5 Retail Group тогда объяснили уход одного из ключевых топ-менеджеров компании разными взглядами на развитие сети и изменившимися требованиями рынка.