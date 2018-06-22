Остатки на корсчетах банков в ЦБ 22 июня выросли

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2336,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 2006,4 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 21 июня составлял 2256,2 млрд рублей по России и 1916,6 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 22 июня составили 3061,7 млрд рублей по России против 3088,9 млрд рублей днем ранее.