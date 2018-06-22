Денежная база в России выросла с 8 по 15 июня на 119,8 млрд рублей

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 15 июня составил 10182,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 8 июня денежная база в России равнялась 10062,4 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 1,19%, или на 119,8 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.