Главные новости
В РоссииСемь человек госпитализированы после взрыва газа в жилом доме в ТатарстанеСпортНигерия победила Исландию в матче ЧМ-2018В РоссииВалентин Юмашев назначен советником Владимира Путина
Экономика

Нефть Brent после заседания ОПЕК подорожала до $74,22 за баррель

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть резко подскочили после заседания ОПЕК, на котором члены картеля договорились об увеличении добычи, однако затем сократили подъем.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:35 по московскому времени выросла на $1,17 (1,6%) - до $74,22 за баррель. В ходе сессии цена этих контрактов поднималась до $75,34 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $2,04 (3,11%) - до $67,58 за баррель. Их цена в пятницу достигала $67,93 за баррель.

Планируемое ОПЕК наращивание производства будет не столь существенным, чем ожидалось, и это ослабило опасения, что на рынке появится избыток нефти.

Страны картеля достигли соглашения об общем увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания. При этом фактическое увеличение добычи нефти, с учетом проблем у ряда стран картеля, будет меньшим, отметил он.

ОПЕК будет стремиться к 100%-ному выполнению уже принятых квот, отметил аль-Фалих.

Фактическое наращивание добычи нефти странами ОПЕК составит порядка 700 тыс. б/с, заявил журналистам министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву.

"Это относительно небольшое увеличение, однако, я думаю, это важно, поскольку говорит об изменении стратегии, - приводит агентство Bloomberg слова управляющего директора Petromatrix GmbH Оливье Якоба. - Первоначальное повышение - это необязательно последнее повышение, оно открывает дверь к дальнейшему наращиванию добычи".

Эксперты оценивают потенциальный дефицит нефти на мировом рынке в 1,8 млн б/с, поэтому планируемое ОПЕК увеличение добычи не создаст избытка, пишет Dow Jones.

В субботу в Вене пройдет заседание в формате ОПЕК+.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: нефть, ОПЕК
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Страны ОПЕК договорились об увеличении добычи на 1 млн б/сСтраны ОПЕК договорились об увеличении добычи на 1 млн б/с
Реальный рост между тем будет на уровне 600 тыс. б/сПодробнее
 Чубайс спрогнозировал будущее пенсионной системыЧубайс спрогнозировал будущее пенсионной системы
По его мнению, пенсионная система станет работать не только на социальную, но и на инвестиционную задачуПодробнее
 Экс-глава "Пятерочки" Ольга Наумова стала CEO "Магнита"Экс-глава "Пятерочки" Ольга Наумова стала CEO "Магнита"
С апреля она занимала должность исполнительного директора в "Пятерочке"Подробнее
 В Госдуму внесли законопроекты о завершении "налогового маневра" в нефтегазовой отраслиВ Госдуму внесли законопроекты о завершении "налогового маневра" в нефтегазовой отрасли
Предлагаемые нормы снизят ставку вывозной таможенной пошлины на нефть, но увеличат ставки налога на добычу полезных ископаемыхПодробнее
ЕС завершил программу оказания финансовой помощи ГрецииЕС завершил программу оказания финансовой помощи Греции
В качестве последнего транша Евросоюз выплатит 24 млрд евроПодробнее
 Комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу нефти на 1 млн б/сКомитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу нефти на 1 млн б/с
Реальные поставки на рынок будут меньше: некоторые страны не смогут увеличить добычуПодробнее
 Козак заявил о временном характере заградительных пошлин на нефтепродуктыКозак заявил о временном характере заградительных пошлин на нефтепродукты
Пошлина на бензин в 90% будет вводиться, если цены на нефтепродукты вырастут на 20% за кварталПодробнее
 "М.Видео" откажется от бренда Media Markt после покупки сети"М.Видео" откажется от бренда Media Markt после покупки сети
Интегрировать приобретенный бизнес планируется до конца 2019 года, магазины Media Markt превратятся в "М.Видео" и "Эльдорадо"Подробнее
 Еврокомиссия ввела пошлины в 25% на товары из США объемом 2,8 млрд евроЕврокомиссия ввела пошлины в 25% на товары из США объемом 2,8 млрд евро
Мера начнет действовать с 22 июняПодробнее
 РФ присоединится к ЕС в торговом споре в ВТО против США по пошлинамРФ присоединится к ЕС в торговом споре в ВТО против США по пошлинам
В Минэкономразвития подчеркнули, что участие в этом споре в качестве третьей стороны не ограничивает право России самой начать аналогичный спор против ВашингтонаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
22 июня
Лучшие фото недели
Международный день йоги6 фото
21 июня
Международный день йоги
Фотохроника 20 июня6 фото
20 июня
Фотохроника 20 июня
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСемь человек госпитализированы после взрыва газа в жилом доме в ТатарстанеСпортНигерия победила Исландию в матче ЧМ-2018В РоссииВалентин Юмашев назначен советником Владимира ПутинаСпортБразилия победила Коста-Рику в матче ЧМ-2018В РоссииВ Югре с воздуха найдены обломки разбившегося вертолетаВ РоссииОколо тысячи человек вышли в Красноярске на митинг против пенсионной реформы

Министр энергетики США пригласил Новака на встречу в Вашингтон

Нигерия победила Исландию в матче ЧМ-2018

Нигерия победила Исландию в матче ЧМ-2018Африканская команда поднялась на второе место в группе D, опередив Аргентину и Исландию Подробнее

Рубль уверенно рос к доллару и евро на фоне цен на нефть днем в пятницу

Аргентинцев привлекли к ответственности за драку после матча Аргентина - Хорватия

Генассамблея ООН одобрила резолюцию с призывом к РФ вывести войска из Приднестровья

Рынок акций завершил пятницу и неделю ростом вслед за нефтью

Ушел из жизни Наум Коржавин

Ушел из жизни Наум КоржавинПоэт скончался в США, куда эмигрировал из СССР в 1970-х годах Подробнее

Москалькова направила во ФСИН запрос о допуске омбудсменов к Сенцову

Семь человек госпитализированы после взрыва газа в жилом доме в Татарстане

Семь человек госпитализированы после взрыва газа в жилом доме в ТатарстанеВ здании частично обрушилась кровля и перекрытия Подробнее

В ОАК задумались о выделении гражданского дивизиона в "дочку" из-за санкций США

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
EБразилия Бразилия2 : 0Матч завершенКоста-Рика Коста-РикаМатч завершенКоутиньо (90+1), Неймар (90+7)подробнееDНигерия Нигерия2 : 0Матч завершенИсландия ИсландияМатч завершенМуса (49, 75)онлайнEСербия Сербия– : –21:00Швейцария Швейцария21:00