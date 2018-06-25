Герхард Шредер: "Роснефть" верит в европейский рынок и будет стремиться удержать на нем долю

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Бывший канцлер Германии, председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG Герхард Шредер второй раз подряд избран главой совета директоров "Роснефти". О своем взгляде на развитие крупнейшей российской нефтяной компании - с точки зрения политика и бизнесмена - Шредер рассказал в интервью "Интерфаксу" после завершения годового собрания акционеров в Красноярске.

- Работа в "Роснефти" оказалась проще или сложнее, чем вы думали изначально?

- Это очень непростая работа, но мне всегда нравилось принимать вызовы. Для меня это служит прекрасной мотивацией и вдохновляет меня.

- Впервые вы заняли пост главы совета директоров "Роснефти" в сентябре 2017 года. За время председательства в совете ваше представление о компании сильно изменилось?

- В Германии, России и других странах меня часто спрашивают, почему я принял предложение занять руководящую должность в компании "Роснефть"? Для меня было большой честью возглавить совет директоров крупнейшей публичной нефтяной компании и, конечно, это был для меня серьезный вызов. Я убежден, что мой опыт принесет пользу компании.

За то время, что нахожусь во главе совета директоров, я детально ознакомился с ключевыми проектами "Роснефти" и могу утверждать, что эта компания очень хорошо понимает рынок, учитывает все современные тенденции развития нефтегазовой отрасли. Она стремится эффективно использовать свои ресурсы, географический и технологический потенциал, выстраивает взаимовыгодное международное сотрудничество, имеет десятки совместных предприятий в Европе и Азии, инвестирует в эти предприятия миллиарды долларов, более 40% акций "Роснефти" принадлежат иностранным акционерам.

Я высоко ценю деятельность менеджмента "Роснефти". За тот год, что я занимаю свой пост, компания сделала столько, сколько иная корпорация не может сделать и за несколько лет.

- Какую-то идею или рекомендацию на посту главы совета директоров "Роснефти" вы считаете своим достижением?

- Работа в такой компании, как "Роснефть" это, прежде всего командная работа, так же, как в футболе. Все заинтересованы в достижении общей цели - повысить эффективность компании, ее привлекательность для инвесторов и акционеров.

Как председатель совета директоров, я придаю большое значение стратегическим задачам "Роснефти" и их решению. Как вы знаете, в конце прошлого года совет директоров утвердил стратегию бизнеса "Роснефти" на ближайшие пять лет - до 2022 года - одну из самых амбициозных стратегий в отрасли. "Роснефть-2022" полностью отвечает тем вызовам, которые стоят перед нефтегазовыми корпорациями на сегодняшнем этапе. Это детально проработанный документ и мощная стратегическая база, позволяющая осуществить новый прорыв в развитии компании. "Роснефть-2022" учитывает производственные возможности всех бизнес-сегментов. Это и газовый бизнес - "Роснефть" планирует стать одним из мировых лидеров в этой области уже в ближайшие годы. Это и ставка на нефтегазохимию: к 2025 году спрос на углеводороды со стороны нефтехимии превысит прирост спроса со стороны основного потребителя - транспортного сектора. Это и превращение компании в одного из технологических лидеров, цифровизация производства. Это, наконец, умение переиграть конкурентов в борьбе за рынки сбыта. Увеличивая запасы и добычу углеводородов, "Роснефть" также выстраивает тесные отношения с иностранными партнерами, привлекая их в российские добычные проекты и получая взамен доли в перерабатывающих предприятиях и розничной сети на крупнейших потребительских рынках.

Мне кажется, что на данном этапе, утверждение стратегии "Роснефть-2022" это важнейшее событие, которое сформирует будущее компании, задаст ей определенный вектор развития. И я рад, что участвовал в принятии этого решения.

- Катарский фонд QIA увеличивает участие в капитале "Роснефти" до 18,93%, становясь третьим по величине акционером компании после "Роснефтегаза" и ВР, и допускает возможность дальнейшего роста своей доли.

- Я поддерживаю решение катарского фонда о переходе на прямое владение акциями "Роснефти" (вместо консорциума с трейдером Glencore, который сохранит лишь 0,57% "Роснефти" - ИФ). Динамика их стоимости уже показала эффективность вложений QIA и Glencore по итогам недавней приватизационной сделки.

Я считаю, что эта ситуация очень выгодна для "Роснефти". Катарский фонд становится стратегическим инвестором компании и взаимовыгодное сотрудничество, безусловно, будет иметь синергетический эффект.

Большое преимущество этого акционера в том, что он входит в десятку крупнейших инвестиционных фондов мира, располагая свободными ресурсами в размере $300-400 млрд, которые он может инвестировать. У катарского фонда есть авторитет в нефтегазовой сфере и есть опыт сотрудничества с крупнейшими мировыми компаниями. Я хотел бы особо подчеркнуть, что фонд владеет долями в ведущих немецких корпорациях, таких как Deutsche Bank и Volkswagen. QIA отличает продуманная и взвешенная инвестиционная политика. И в этом смысле ситуация с пакетом акций "Роснефти" показательна.

Я уверен, что прямое участие фонда QIA в капитале "Роснефти" уже в ближайшее время приведёт к новым взаимовыгодным двусторонним и международным проектам, а также окажет положительное влияние на рыночную стоимость нефтяной компании.

- Как оцениваете новые цели "Роснефти" по росту капитализации и увеличению доходности?

- Я считаю, что это очень позитивный сигнал для инвесторов. Совет директоров поддержал дополнения к стратегии развития компании до 2022 года, в которой ключевыми моментами являются сокращение долга и инвестпрограммы, а также обратный выкуп акций на открытом рынке. "Роснефть" планирует оптимизировать операционные расходы за счет реализации программы капитальных вложений. Компания снизит долговую нагрузку и торговые обязательства не менее чем на 500 млрд руб. в текущем году.

Не стоит забывать и про изменения в дивидендной политике "Роснефти", которая предполагает теперь выплаты 50% от чистой прибыли по МСФО. То есть дополнения к стратегии сочетаются с ростом выплат акционерам. Все это, на мой взгляд, создает долгосрочную основу для поддержания высокой капитализации компании.

- "Роснефть" участвует в проектах по всему миру. Как считаете - компания должна продолжать курс на приобретение активов в различных регионах или стоит сосредоточиться на развитии имеющегося бизнеса, особенно в России?

- Сейчас "Роснефть" располагает сбалансированным портфелем активов в России и за рубежом. Это позволяет придерживаться интегрального подхода при реализации крупных нефтегазовых проектов. Благодаря такой модели бизнеса страны-потребители заинтересованы в получении гарантированных объемов сырья, в добыче этих объемов, их транспортировке и доставке конечному потребителю. Как я уже сказал, согласно утверждённой советом директоров стратегии, в ближайшее время "Роснефть" сосредоточится на повышении эффективности существующего портфеля активов и снижении долговой нагрузки.

- В отношении компаний РФ, в том числе "Роснефти", действуют санкционные ограничения. Насколько серьёзно, по вашему мнению, они сказываются на перспективах российской нефтегазовой отрасли, развитии нефтяного рынка?

- Я всегда выступал против изоляции России в политическом или экономическом отношении, за диалог между Европой и Россией, поиск общих точек соприкосновения. Мы могли бы преодолеть недоверие, наладив более тесные связи. Нам нужно двигаться в этом направлении, начиная с сегодняшнего дня.

Как бывший федеральный канцлер Германии, я активно вовлечен в развитие сотрудничества "Роснефти" с европейскими партнерами. Считаю, что за последнее время компания сделала важнейшие шаги для выстраивания плодотворных и эффективных экономических связей с ними. Россию и Германию связывают мощные инфраструктурные проекты. Компания, очевидно, верит в европейский рынок и будет стремиться удержать на нем свою долю.

- Осенью прошлого года вы говорили, что в качестве главы совета директоров "Роснефти" планируете улучшить отношения ЕС и России "путем экономического обмена". Вам удалось здесь применить свой политический опыт и добиться каких-то результатов в этом направлении?

- В начале этого года мы вместе с Игорем Сечиным (глава "Роснефти" - ИФ) посетили НПЗ "Роснефти" в городе Шведт. На данный момент "Роснефть" стала одним из крупнейших игроков на энергетическом рынке Германии. Компания занимает третье место на рынке нефтепереработки ФРГ, обеспечивает около четверти импорта нефти страны, является акционером трех крупных нефтеперерабатывающих заводов, обеспечивает 5 тысяч рабочих мест.

На нашу встречу также были приглашены политики и представители бизнеса восточных земель Германии, которые смогли ближе познакомиться с деятельностью "Роснефти" и ее планами по развитию немецких активов. Не исключено, что эта встреча послужила одной из причин того, что политическая и бизнес элита восточной части Германии выступила с призывом отменить санкции и восстановить отношения с Россией.

Ведь санкции наносят серьёзный вред немецким предприятиям: например, всего за два с небольшим года (с 2014 по 2016 годы - ИФ) в результате введения санкций объем продаж продукции саксонских предприятий в Россию сократился почти вдвое - с 1,1 млрд евро до 659 млн евро.

Я надеюсь на скорейшее ослабление антироссийских санкций и на усиление позиций "Роснефти" на немецком рынке. На посту канцлера я выступал за тесное сотрудничество Германии и России, в том числе и в нефтегазовой отрасли. И я хочу еще раз повторить: будущее Европы связано с Россией. У России есть альтернатива Европе. Но не наоборот.