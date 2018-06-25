Экономика

Суд подтвердил штраф "Перекрестку" в 700 тыс. рублей

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд 21 июня подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который 13 апреля по заявлению Россельхознадзора решил оштрафовать АО "Торговый дом "Перекресток" на 700 тысяч рублей за нарушения, допущенные при приготовлении изделий из свинины, говорится в информации на сайте суда.

Как следует из материалов дела, 13 декабря 2017 года при внеплановой проверке магазина сети "Перекресток" в подмосковной Балашихе в образцах мясных изделий из свинины были обнаружены нарушения федеральных законов "О безопасности пищевой продукции" и "О санитарно-эпидемиологическом благополучии человека".

По результатам лабораторных исследований в образце - корейка б/к (свинина охлажденная), выработанном АО "ТД "Перекресток", -были выявлены антибиотики тетрациклиновой группы (норматив - их содержание не допускается).

Кроме того, суд установил, что АО "ТД "Перекресток" ранее уже привлекалось к административной ответственности за схожие правонарушения.

Таким образом, АО "Торговый дом "Перекресток" не приняло все зависящие от него меры по соблюдению правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, говорится в решении суда первой инстанции.

ЗАО "Торговый дом "Перекресток" принадлежит Х5 Retail Group, которая также управляет сетями "Пятерочка" и "Карусель".

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Теги: Перекресток, Россельхознадзор
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