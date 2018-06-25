"Аэрофлот" задумался о создании новых хабов в регионах РФ

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" обсуждает создание новых хабов в регионах РФ, заявил гендиректор авиаперевозчика Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании в понедельник.

"Емкость "Шереметьево" позволит перевозить 80 млн пассажиров. Сегодня мы базируемся в "Шереметьево" и перевозим порядка 33 млн пассажиров, в этом году будет около 40. Поэтому, безусловно, нам надо заполнить емкость "Шереметьево", иначе ее займут другие авиакомпании, чего нам бы не хотелось. Но параллельно в новой стратегии мы осенью доложим совету директоров наши предложения, в том числе, и по построению нового хаба и региональных хабов в других городах на территории России", - пояснил он.

В беседе с журналистами после собрания Савельев отказался уточнять, в каких регионах планируется создавать хабы.

Развивать межрегиональные авиаперевозки без посадки в Москве ранее призвал президент РФ Владимир Путин. Согласно его майскому указу, реконструкция региональных аэропортов и расширение межрегиональных авиамаршрутов, минуя Москву, до 50% от всей сети должны войти в комплексный план по модернизации магистральной инфраструктуры (должен быть утвержден до 1 октября 2018 г.) До этого поддержку межрегиональных авиаперевозок инициировала группа "Ренова" Виктора Вексельберга, развивающая, в частности, региональные аэропорты. Предложением группы было ввести пониженный НДС для рейсов, которые выполняются без посадки в Москве. Минтранс выступал за дифференцированный налог, но его не поддержал Минфин.