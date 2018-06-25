Сергей Иванов стал председателем совета директоров "Ростелекома" в четвертый раз

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Ростелеком" на заседании в понедельник избрал специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова своим председателем, сообщила компания.

Сергей Иванов возглавил совет директоров четвертый раз подряд. Он впервые вошел в состав этого органа в 2015 году, тогда же был избран его председателем.

Совет директоров был переизбран акционерами на годовом собрании 18 июня без изменений. Помимо Иванова, в него входят президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, замглавы Минкомсвязи Сергей Калугин, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, первый зампред ВЭБа Михаил Полубояринов, экс-глава "Связьинвеста" и председатель набсовета ГК "Автодор" Вадим Семенов (независимый директор), экс-глава набсовета банка "Открытие" Рубен Аганбегян (независимый директор), гендиректор телеканала "Россия" Антон Златопольский, бывший вице-президент Газпромбанка Александр Пчелинцев, глава "ВТБ Капитала" Алексей Яковицкий (независимый директор) и декан экономического факультета МГУ Александр Аузан (независимый директор).

Росимущество владеет 48,71% обыкновенных акций и 45,04% уставного капитала оператора, Внешэкономбанк - 4,29% и 3,96% соответственно. "Дочка" "Ростелекома" "Мобител" владеет 10,49% обыкновенных и 30,79% привилегированных акций (12,01% капитала) материнской компании.