Рубль возобновил снижение к бивалютной корзине вечером в понедельник

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Доллар США слегка снижается, евро укрепляется на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль возобновил снижение к бивалютной корзине после небольшого роста днем на фоне негативной динамики цен на нефть и снижения спроса на рублевую ликвидность.

Курс доллара США составил 62,85 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 5 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 73,49 руб./EUR1, поднявшись всего на 19 копеек. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 5,8 копейки - до 67,64 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка дешевеет к бивалютной корзине на вечерней сессии, торгуясь в узком диапазоне в паре с долларом и евро. После завершения пиковых выплат в рамках налогового периода, пришедшихся на понедельник (25 июня компании-экспортеры выплачивали НДПИ, НДС и акцизы общим объемом порядка 850 млрд рублей), спрос на рублевую ликвидность упал. Участники торгов не проявляют интереса к рублевым активам на фоне падения цен на нефть и снижения аппетита к риску.

Индекс доллара ICE опускается третью сессию и находится ниже 94 пунктов впервые с 14 июня на опасениях разрастания торговых войн (-0,22%, до 93,98 пункта). Как стало известно из публикаций американских СМИ, США собираются ограничить для китайских фирм возможности инвестирования в американские технологические компании, что может стать еще одним шагом на пути эскалации торговой войны с Пекином.

С пятницы, 22 июня, в ЕС начали действовать пошлины в размере 25% на товары американского экспорта общим объемом 2,8 млрд евро. В ответ на это президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые пошлины со ставкой 20% на импорт всех автомобилей из ЕС в США через неделю, в пятницу, 28 июня. Тема торговых отношений с США будет центральной на саммите лидеров ЕС 28-29 июня.

Нефть эталонной марки Brent падает в цене в понедельник на ожиданиях роста добычи в странах ОПЕК. Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве снизилась на 1,6% - до $74,34 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,15% - до $68,48 за баррель.

В минувшую субботу страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки при выходе на 100%-ное исполнение ранее взятых на себя обязательств по ограничению добычи нефти. Представители некоторых стран заявили, что фактически увеличение составит 700-800 тыс. баррелей в сутки, однако представители Саудовской Аравии и России сигнализировали о готовности максимально повысить нефтедобычу.

Тем временем цены на североамериканскую нефть получили поддержку в связи с новостью об остановке добычи нефти на предприятии канадской Syncrude Canada, которое добывало около 360 тыс. баррелей нефти в сутки из нефтеносных песков. На предприятии случилась авария на трансформаторе, и оно будет закрыто как минимум до конца июля.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" ведущий аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков, в ходе торгов понедельника на локальном валютном рынке наблюдается нейтральная динамика. "Колебания рубля в паре с долларом небольшие, в пределах 20-30 копеек в обе стороны, так как нацвалюта находится в процессе определения дальнейшего направления движения. В последние дни наблюдалось небольшое укрепление рубля на фоне улучшения ситуации на рынке нефти, но, на наш взгляд, этот процесс носит временный характер. С учетом того, что крепкий рубль не устраивает отечественных производителей, скорее всего, уже в ближайшее время мы увидим плавное ослабление его котировок или движение вокруг отметки 63 руб./$1", - подчеркивает Марков.

"В понедельник банки проводили основные налоговые платежи, сопровождавшиеся некоторым усилением спроса на рублевую ликвидность, хотя в целом кредитные организации располагали необходимым запасом рублевых средств. На валютном рынке также ощущалось проведение налоговых платежей: доллар хоть и продолжал "дежурить" большую часть дня у отметки в 63 руб./$1, однако после утреннего снижения так и не смог вернуться на данный уровень, поскольку каждый раз встречал сопротивление", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль пока еще поддерживает проходящий в России налоговый период, но этот фактор, как мы знаем, краткосрочный. Доллару США для уверенного роста нужно вернуться выше 63,15 руб./$1 и закрепиться над 63,45 руб./$1, тогда у покупателей пары "доллар-руль" появятся новые шансы на повышение в сторону 64 руб./$1. Между тем фундаментальных факторов со знаком "минус" для рубля становится все больше, и вопрос в том, как долго инвесторы смогут их игнорировать", - полагает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 26 июня на 28,99 копейки, до 62,9497 руб./$1, и уменьшил курс евро на 41,35 копейки, до 73,3112 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" упал на 20,95 копейки по отношению к пятнице и составил 62,8916 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве понедельника снизился на 21,11 копейки и составил 62,8834 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 295,302 млн, из которых $1 млрд 570,282 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 325,02 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 28,55 копейки, до 73,2963 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по Москве упал на 13,64 копейки и составил 73,3537 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR805,022 млн, из которых EUR382,906 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR422,116 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) МБК выросли в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки на срок 1 месяц, которая опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,39% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 5 б.п. - до 7,29% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок выросла на 3 б.п. и составила 7,31% годовых. Ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 7,43% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 2 б.п. - до 7,4%.

"На текущей неделе завершится налоговый период июня. Сегодня на уплату НДС, НДПИ и акцизов было необходимо около 860 млрд рублей, еще 240 млрд рублей будет направлено на уплату налога на прибыль в четверг. С учетом сохранения благоприятной конъюнктуры рынка и сохранения профицита ликвидности данные платежи вряд ли вызовут проблемы на рынке МБК", - полагает аналитик банка "Зенит" Владимир Евстифеев.