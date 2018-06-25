Рынок акций РФ начал неделю снижением из-за торговых споров США-Китай

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций начал неделю со снижения по индексам вслед за откатом мировых площадок из-за эскалации торговых споров США-КНР, упали после отсечки дивидендов на бирже бумаги Сбербанка; поддержку рынку оказывала высокая нефть после решений ОПЕК+.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2236,65 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1120,23 пункта (-0,5%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" оказалась разнополярной в пределах 5,2%.

Доллар по итогам дня не изменился, оставшись на уровне 62,9 руб./$1.

Обыкновенные акции Сбербанка просели до 202,51 рубля (-5,6%), "префы" - до 179,9 рубля (-6,1%); выплаты за 2017 год составят 12 рублей на акцию каждого вида.

Без дивидендов также торговались акции "Газпром нефти" (-1,1%, до 308,95 рубля, дивиденды - 5 рублей), подешевели бумаги "Мечела" (-3,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,7%), "Интер РАО" (-1%), "РусАла" (-1%), "Россетей" (-0,8%), АФК "Система" (-0,6%), "Магнита" (-0,5%).

Подорожали бумаги "Ростелекома" (+5,2%, до 73,95 рубля - максимум с мая 2017 года; +2,8% "префы"), "Татнефти" (+2,4% и +0,8% "префы"), "АЛРОСА" (+1,6%), "Роснефти" (+0,8%), "Башнефти" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%).

В понедельник снизились индексы в Азии (Япония просела на 0,7%, Китай - на 1,3%), минусуют Европа (CAC 40, FTSE, DAX теряют 1,9-2,3%), Америка (индекс S&P 500 упал на 1,%) на опасениях эскалации торговых споров между США и их крупнейшими партнерами - Китаем и Евросоюзом.

С пятницы, 22 июня, в ЕС начали действовать пошлины в размере 25% на товары американского экспорта общим объемом 2,8 млрд евро. Кроме того, в пятницу президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые пошлины со ставкой 20% на импорт всех автомобилей из ЕС в США.

США также собираются ограничить для китайских фирм возможности инвестирования в американские технологические компании, что может стать еще одним шагом на пути эскалации торговой войны с Пекином, сообщила The Wall Street Journal.

По данным источников газеты, Минфин США разрабатывает правила, согласно которым компании, которые более чем на 25% принадлежат собственникам из КНР, не смогут приобретать американские бизнесы, имеющие доступ к "важным отраслевым технологиям". Другая инициатива администрации США предполагает введение дополнительных ограничений на экспорт, чтобы предотвратить утечку технологий в Китай.

О новых шагах Вашингтона, необходимость которых мотивируется соображениями национальной безопасности, может быть объявлено до конца недели, пишет газета.

Нефть умеренно подешевела после роста в пятницу на итогах заседания ОПЕК. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК снизилась до $74,38 за баррель (-1,6% и +3,4% в пятницу), августовская цена WTI составила $68,22 за баррель (-0,5% и +4,6% в пятницу).

Страны ОПЕК и не-ОПЕК в субботу в Вене договорились об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки при выходе на 100%-ное исполнение ранее взятых на себя обязательств по ограничению добычи нефти. В пятницу решение о повышении добычи на эту величину было принято государствами ОПЕК.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, решение ОПЕК+ повысить добычу не отразилось существенно на нефти, что успокоило отечественных участников торгов. Прочие торговые войны США со всем миром усиливают позиции РФ в отношениях с пострадавшими странами. Выводимый из России капитал нерезидентов частично замещается возвращающимися деньгами россиян.

Акции "Мосэнерго" (+1,7%) позитивно отреагировали на повышение кредитного рейтинга агентством S&P до "BB+" с "BBB-" с "позитивным" прогнозом. Совет директоров "РусГидро" (-0,3%) утвердил дополнительную эмиссию акций на сумму более 14,13 млрд рублей, которые будут размещаться по открытой подписке. Позитивно торговался сектор нефти и газа на фоне относительной стабильности котировок нефти после решения ОПЕК+ повысить добычу.

Поскольку нефть отказалась снижаться на фоне решения ОПЕК+, то реакции рубля на нефть почти не было. Между тем в понедельник осуществлялись основные налоговые платежи экспортеров, что обеспечило рублю локальное преимущество.

Настроения в Европе были заметно хуже, чем в России. Минувшие выходные принесли очередные заявления президента США Дональда Трампа по поводу мер против торговых партнеров, если те не снимут барьеры на пути американской продукции. Одной из угроз является повышение тарифов на ввоз произведенных в Европе автомобилей, что наиболее больно бьет по германскому рынку.

В Goldman Sachs полагают, что перебои с поставками нефти из Канады сократят предложение на американском рынке до 360 тыс. б/с в течение всего июля. То есть в ближайшие месяцы рынок будет оставаться дефицитным. К тому же в ОПЕК+ добыча будет увеличиваться постепенно, а некоторые члены даже не смогут этого сделать из-за недостатка инвестиций.

Одним из рисков для американского рынка также являются ответные меры КНР и Евросоюза на импортные пошлины США. Как минимум, некоторые компании уже начали выдавать осторожные предупреждения по поводу будущих финансовых результатов. Индекс Dow Jones (-1,5%) в понедельник снижается активней остальных индексов, так как он наполнен компаниями, которые обеспечивают значительную часть американского экспорта. Российский рынок оказался в стороне от торговых споров, поскольку его внешняя продукция является универсальной или уникальной. Соответственно, небольшой минус по индексу МосБиржи в большей степени обеспечен дивидендной отсечкой в бумагах Сбербанка и "Газпром нефти", чем иными внешними поводами.

Аналитик УК "Альфа-Капитал" Дарья Желаннова также отмечает, что решение ОПЕК+ было фактически в рамках ожиданий, поэтому существенного влияния на цены на нефть это не оказало. Ожидается, что встреча Трампа и Путина состоится уже в июле в Вене - это может быть позитивно воспринято рынком, если прозвучат какие-либо заявления, которые могут трактоваться как какое-либо потепление отношений.

Торговая война между США и Китаем все еще нервирует инвесторов, кроме того, ЕС ввел пошлины на импорт в размере 25% на товары США на сумму 2,8 млрд евро в ответ на ранее введенные пошлины на сталь и алюминий в отношении ЕС. Трамп обещает ввести новые зеркальные меры - 20%-ные пошлины на европейские автомобили. Таким образом, ситуация с торговыми переговорами в целом остается напряженной. Но, несмотря на достаточно жесткую позицию, которую занимают участники переговоров, пространство для поиска компромисса остается. В частности, в сообщении ЕС было указано, что импортные пошлины на товары будут отменены, если США отменят пошлины на сталь и алюминий. На текущий момент в реализацию такого сценария верится с трудом, однако некий консенсус странам найти придется.

Как отмечают аналитики Райффайзенбанка, не сумев найти компромисс в ходе недавних переговоров, США, видимо, готовы запустить все те меры, которые раньше воспринимались ее торговыми партнерами просто как угрозы, для усиления переговорной позиции. Одновременно с введением первого пакета ограничительных мер со стороны США Китай снижает норму резервирования для банков, что высвободит порядка $108 млрд ликвидности и является, по сути, мерой монетарной политики, направленной на ослабление национальной валюты и смягчение эффекта повышенных пошлин (в этой связи есть риск, что США еще раз обвинят Китай в манипулировании валютным курсом), а также на улучшение условий для конвертации "плохого" долга при его реструктуризации в акции.

Ужесточение риторики негативно сказывается на рынках акций. С технической точки зрения американский рынок акций имеет потенциал для коррекции к 100-дневной средней, хотя она может быть смягчена происходящим глобальным бегством капитала в американские активы (на это указывают относительно низкие доходности UST и ослабление валют GEM) в предположении, что они в меньшей степени пострадают в случае реализации сценария торговой войны "око-за-око" (в лучших условиях окажутся американские компании, ориентирующиеся на внутренний рынок).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, торговое противостояние Штатов с КНР и Европой не утихает. Новые угрозы президента США Д.Трампа на этот раз касаются отрасли высоких технологий (в отношениях с КНР) и автоиндустрии (в отношениях с ЕС). Индекс S&P 500 упал ниже поддержки 2750 пунктов и открыл дорогу к снижению в район 2700 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика).

Увеличение нефтедобычи ОПЕК мало затронет американский рынок (хотя внутренняя добыча там также высока), но в большей степени скажется на рынках Азии и Европы, которые ориентируются на международный сорт Brent. Во вторник повлиять на динамику котировок могут прогнозы Американского института нефти по запасам.

Российские индексы обладают потенциалом краткосрочного роста, но при этом остаются ниже сопротивлений (2275 пунктов по индексу МосБиржи и 1140 пунктов по индексу РТС), которые не позволяют рассчитывать на уверенное повышение. Ситуация за рубежом также накалена, что впоследствии может создать дополнительный повод уклонения от рисков.

Обыкновенные акции "Ростелекома" в начале недели преодолели максимумы ноября прошлого года, приостановив повышение у отметки 74 руб. Бумаги близки к зоне перекупленности, что наряду с близостью важного сопротивления 75 руб. вскоре может охладить пыл "быков". В краткосрочной перспективе нельзя исключать коррекции в район 72 руб., после чего бумаги могут пойти на штурм 75 руб., а закрепление выше этой отметки откроет новые горизонты роста, считает Е.Кожухова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения стали акции "Челябэнергосбыта" (-15,8% и -21,7% "префы"), ОАО "Звезда" (Санкт-Петербург ) (-9%), МКФ "Красный Октябрь" (-4,1%), ПАО "Европейская электротехника" (-2,9%).

Выросли бумаги АО "Русолово" (+6,1%), "Фармсинтеза" (+5,9%), "Селигдара" (+5,9%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (+5,4%), "Группы компаний ПИК" (+4,3%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+3,9%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (+4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 32,56 млрд рублей (из них 11,56 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).