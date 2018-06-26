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Экономика

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 26 июня снизились

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 1774,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1485,3 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 25 июня составлял 2536,9 млрд рублей по России и 2206,7 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 26 июня составили 3054,8 млрд рублей по России против 3058,6 млрд рублей днем ранее.

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Теги: ЦБ РФ
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