Французская спутниковая компания Eutelsat передумала покупать британскую Inmarsat

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Французский оператор спутниковой связи Eutelsat Communications SA сообщил об отказе от планов по приобретению британского конкурента Inmarsat Plc.

Накануне компания подтвердила, что рассматривает такую возможность.

В пресс-релизе Eutelstar подчеркивается, что компания оставляет за собой право сделать Inmarsat предложение о покупке в соответствии с законами Великобритании, а именно - в случае соглашения с советом директоров Inmarsat, или при появлении официального предложения от третьей стороны, или если совет директоров Eutelstar решит, что обстоятельства существенным образом изменились.

Ранее предложение о покупке Inmarsat сделала американская EchoStar Corp., однако оно было отвергнуто как невыгодное. После этого EchoStar сообщила о приобретении 3% акций Inmarsat и 10,6% конвертируемых бондов. По британским законам, EchoStar должна сделать официальное предложение о покупке Inmarsat до 6 июля.

Капитализация Inmarsat оценивается в 2,8 млрд фунтов стерлингов ($3,7 млрд).