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Экономика

Совет директоров "РусАла" покинет пятый независимый директор

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров "РусАла" покидает еще один независимый директор - председатель совета директоров GHP Group Марк Гарбер, сообщила алюминиевая компания.

Гарбер подал в отставку с 28 июня в связи "с другими бизнес-обязательствами". Разногласий с советом директоров у него не было, заверил "РусАл".

В апреле совет директоров "РусАла" покинули несколько человек - это директор "Реновы" по стратегическим проектам Максим Гольдман, исполнительный директор "Онэксима" Даниэль Вольф, CEO Glencore Айван Глазенберг и старший советник Morgan Stanley Филип Лэйдер.

После отставки Гарбера независимых директоров в совете директоров "РусАла" остается четыре: его глава, управляющий директор Nord Stream AG Маттиас Варниг, экс-глава ФКЦБ и управляющий директор Института корпоративного права и управления Дмитрий Васильев, экс-руководитель подразделения ING Eurasia в Амстердаме Бернард Зонневельд и замглавы Конституционного комитета Гонконга Элси Льюнг.

В качестве неисполнительных директоров в совет входят председатель комитета партнеров адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Дмитрий Афанасьев, гендиректор "БазЭла" Гульжан Молдажанова и ее заместитель Ольга Машковская, директор по работе с персоналом En+ Екатерина Никитина, управляющий директор по инвестициям "Реновы" Марко Музетти и экс-президент En+ Максим Соков.

Исполнительными директорами в совете являются президент "РусАла" Владислав Соловьев и директор по развитию бизнеса Зигфрид Вольф.

Как сообщалось, семь членов совета директоров "РусАла", номинированные En+, не выдвинули свои кандидатуры для переизбрания на годовом собрании акционеров компании, которое состоится 28 июня. Это Соловьев, Вольф, Соков, Афанасьев, Молдажанова, Машковская и Никитина.

Топ-менеджеров, номинированных En+, в совете сменят производственные специалисты с заводов "РусАла".

В качестве неисполнительных директоров в совет номинированы гендиректор "Евросибэнерго" и En+ Вячеслав Соломин и заместитель гендиректора En+ Тимур Валиев.

Из действующих членов совета предложено переизбрать Льюнг и Васильева. Кроме них в качестве независимых неисполнительных директоров в совет предложены независимый директор En+ Филипп Мелфей, который номинирован вместо Олега Дерипаски, и Жан-Пьер Тома, бывший управляющий партнер Lazard.

Главы совета директоров "РусАла" Варнига, а также Зонневельда и Гарбера в списке кандидатов в совет для избрания на годовом собрании акционеров не было, так как срок их полномочий не истек. В частности, Варниг был избран в 2017 году сроком на три года.

Дерипаска контролирует 48,13% "РусАла". Sual Partners Виктора Вексельберга владеет 26,5% "РусАла" после выкупа доли "Онэксима" в феврале. 8,75% акций "РусАла" принадлежит Glencore.

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Теги: РусАл, Марк Гарбер
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