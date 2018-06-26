Глава ФНС отчитался о росте поступления налогов в бюджет

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Поступления налогов в консолидированный бюджет в январе-мае выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1 трлн рублей, до 8,3 трлн рублей, сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава ФНС Михаил Мишустин.

Поступления в федеральный бюджет выросли на 18,9%, до 4,4 трлн рублей.

"Если говорить конкретно по разным налогам, то нас радует то, что рост ненефтегазовых доходов продолжается, это больше 10%. Конечно, значительный прирост дал налог на добычу полезных ископаемых. Это плюс 29,5%, из-за цены на нефть. Но ненефтегазовые доходы - растут", - сказал Мишустин.

Поступления налога на прибыль выросли на 12,5%, НДС - на 14%. "Несмотря на то, что предъявлялись достаточно значительные вычеты компаниями, которые сдавали крупные объекты, но автоматизированная система контроля за возмещением НДС позволяет нам достаточно уверенно по собираемости НДС смотреть за всеми соответствующими цепочками компаний, которые должны оплачивать налог на добавленную стоимость государству", - сказал Мишустин.

Поступления НДФЛ выросли на 12,9%.