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Источники сообщили о возможном уходе первого замглавы "Газпром экспорта" Дубика

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Первый заместитель генерального директора ООО "Газпром экспорт" Николай Дубик покидает компанию, сообщили "Интерфаксу" несколько источников в отрасли.

Дубик родился в Орехово-Зуево Московской области в 1971 году. Окончил юридический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова, а также Академию народного хозяйства при правительстве РФ (МВА). Заслуженный юрист РФ.

С 1992 по 1997 годы работал на различных должностях в Конституционном суде РФ. В 1997-2015 годах занимал должности заместителя начальника отдела, начальника управления, заместителя начальника юридического департамента, первого заместителя начальника юридического департамента, начальника юридического департамента (104), члена правления "Газпрома".

C марта 2017 года занимает должность первого заместителя генерального директора ООО "Газпром экспорт".

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Теги: Газпром экспорт, Николай Дубик

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