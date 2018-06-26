Источники сообщили о возможном уходе первого замглавы "Газпром экспорта" Дубика

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Первый заместитель генерального директора ООО "Газпром экспорт" Николай Дубик покидает компанию, сообщили "Интерфаксу" несколько источников в отрасли.

Дубик родился в Орехово-Зуево Московской области в 1971 году. Окончил юридический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова, а также Академию народного хозяйства при правительстве РФ (МВА). Заслуженный юрист РФ.

С 1992 по 1997 годы работал на различных должностях в Конституционном суде РФ. В 1997-2015 годах занимал должности заместителя начальника отдела, начальника управления, заместителя начальника юридического департамента, первого заместителя начальника юридического департамента, начальника юридического департамента (104), члена правления "Газпрома".

C марта 2017 года занимает должность первого заместителя генерального директора ООО "Газпром экспорт".