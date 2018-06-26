Бывший вице-премьер Приходько вновь возглавил набсовет ДОМ.РФ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Председателем наблюдательного совета "ДОМ.РФ" (бывшее "АИЖК") вновь стал Сергей Приходько, который в настоящее время является первым замглавы аппарата правительства РФ.

Как следует из материалов госкорпорации, Приходько был вновь избран главой набсовета на его заседании 26 июня. Ранее чиновник занимал этот пост, являясь вице-премьером, главой аппарата правительства.

Набсовет "ДОМ.РФ" был избран единственным акционером, Росимуществом, в мае. Замминистра экономического развития РФ Азер Талыбов заменил Николая Подгузова, возглавляющего сейчас "Почту России".

Также в набсовет "ДОМ.РФ" вошли аудитор Счетной палаты РФ (экс-глава Минстроя) Михаил Мень, глава "ДОМ.РФ" Александр Плутник, замминистра финансов Алексей Моисеев, зампред ЦБ РФ Александр Торшин, первый зампред, член правления ВЭБа Михаил Полубояринов и первый вице-президент Газпромбанка Максим Раскоснов.

18 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил бывшего вице-премьера Сергея Приходько первым заместителем руководителя аппарата правительства.