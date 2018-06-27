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ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Рублев"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Рублев", говорится в сообщении ЦБ.

"Бизнес-модель Банка "Рублев" была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. Формирование по требованию надзорного органа резервов, адекватных принятым рискам, привело к полной утрате собственных средств (капитала)", - поясняет Центробанк.

ЦБ отмечает, что неоднократно применял в отношении этого банка меры надзорного реагирования, в том числе один раз вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения.

"Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности капитала ниже 2%, снижением размера капитала ниже минимального значения уставного капитала", - говорится в сообщении.

В связи с отзывом банковской лицензии у "Рублева" также аннулирована лицензия профучастника.

Банк "Рублев" является участником системы страхования вкладов. По данным сайта банка, он имел офисы в Москве, Подмосковье, Севастополе, Крыму, Вологодской, Ленинградской областях, Саратове, Ставрополе и Сыктывкаре.

Банк "Рублев" по итогам первого квартала 2018 года занимает 165-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

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Теги: ЦБ РФ, Рублев
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