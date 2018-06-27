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Рынок акци РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,6%

Есть обновление от 10:31

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен blue chips на фоне дорожающей нефти, хотя азиатские биржи подают негативные сигналы; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,4-0,6%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2240,35 пунктов (+0,4%), индекс РТС - 1120,59 пункта (+0,6%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,2%.

Доллар подрос до 63,11 руб./$1 (+0,09 рубля).

Подорожали рублевые акции "РусАла" (+1,2%), "Интер РАО" (+1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,9%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Мечела" (+0,7%), "Татнефти" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%).

Просели бумаги "Ростелекома" (-0,1% и -0,4% "префы"), "префы" "Татнефти" (-0,2%).

Зарубежные рынки

Индексы в США во вторник слабо подросли после резкого снижения ранее, тема торговых отношений США с другими странами остается в центре внимания инвесторов.

Банки США (индекс S&P 500 Financials) зафиксировали рекордное по продолжительности снижение котировок - во вторник цены их акций упали 12-ю сессию подряд на фоне сглаживания кривой доходности US Treasuries.

В Азии в среду преобладает снижение индексов (Япония просела на 0,4%, Китай упал на 2,2%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,4%), хотя президент США Дональд Трамп смягчил риторику в отношении Китая.

Так, Трамп во вторник просигнализировал, что может ввести ограничения в отношении Китая через Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS), который оценивает потенциальную угрозу иностранных вложений для национальной безопасности страны. Такой подход будет мягче, чем озвученный в понедельник план Вашингтона ввести ограничения на китайские инвестиции без каких-либо проверок. Ожидается, что подробный доклад Минфина США с рекомендациями будет представлен 29 июня.

Между тем нефть в среду продолжает подъем, обновляя максимумы за месяц на сообщениях, что США требуют от союзников прекратить закупки иранской нефти к ноябрю. Кроме того, повышательное давление на рынок оказывают данные Американского института нефти (API) о резком сокращении товарных запасов топлива в США, а также неопределенность в отношении объемов поставок нефти из Ливии и Канады.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $76,66 за баррель (+0,7% и +2,1% во вторник), августовская цена WTI - $70,85 за баррель (+0,5% и +3,6% накануне).

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Теги: рынок акций

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