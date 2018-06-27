Акционеры "Совхоза имени Ленина" потребовали отменить две сделки с землей

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Шесть акционеров ЗАО "Совхоз имени Ленина" обратились в Арбитражный суд Московской области с требованием отменить сделки по передаче двух земельных участков общей стоимостью около 850 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" в среду адвокат истцов Владимир Бояринов.

"Истцы просят признать недействительными данные сделки, так как они были оформлены с нарушением закона, без одобрения общего собрания акционеров", - сказал адвокат.

По словам адвоката, в ходе заседания представитель налоговой службы, которая привлечена по делу в качестве третьего лица, заявил, что директор совхоза Павел Грудинин является конечным бенефициаром белизского офшора - международной коммерческой компании Bontro LTD, которая владеет 100% акций компании, в свою очередь, являющейся акционером совхоза. Как уточнил юрист, согласно представленным в суд документам, офшорной компанией Грудинин владел с 2003 года по конец декабря 2017 года.

"По сути дела, директор совхоза владел 20% акций, и это имело место, как минимум, до 31 декабря 2017 года. В итоге получается, что как директор он (Грудинин) владеет 44% акций совхоза, а если брать еще эту контролируемую им компанию, то это еще плюс 20%, то есть 64%. То есть можно сказать, что Павел Николаевич является владельцем контрольного пакета акций совхоза", - заявил адвокат.

Как уточнили представители налоговой службы, информацию о владении иностранной компанией Грудинин не предоставил своевременно, ФНС получила ее от зарубежных коллег в соответствии с международными договоренностями о взаимодействии налоговых органов Белиза и РФ. Таким образом, отметили в ФНС, уведомление об участии в иностранной организации Грудинин просрочил на 35 месяцев.

В связи с этим в отношении Грудинина были составлены 19 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.25 КоАП РФ (нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования).

Акционеры обратились в арбитражный суд после того, как в январе из СМИ узнали, что в 2007 году ЗАО "Совхоз имени Ленина" и АО "КРОКУС" учредили АО "Каширский молл", в уставной капитал которого совхозом был внесен принадлежавший ему земельный участок площадью 140 тыс. кв. м и стоимостью более 717 ,8 млн рублей. Позднее выяснилось, что в 2010 году ЗАО "Совхоз имени Ленина" внесло еще один принадлежавший ему земельный участок общей площадью 33,3 тыс. кв. м и стоимостью более 130,2 млн рублей в качестве вклада в уставный капитал АО "Каширский молл".

По убеждению истцов, в результате оспариваемых сделок указанные земельные участки, ранее принадлежавшие ЗАО "Совхоз имени Ленина", были внесены в уставный капитал АО "Каширский молл" безвозмездно, что повлекло причинение убытков как совхозу, так и его акционерам.

Грудинин участвовал в президентских выборах в марте 2018 года от КПРФ, занял на них второе место с 11,77% голосов.