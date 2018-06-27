McAfee выявила рост числа вирусов-майнеров в 7 раз за I квартал

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В январе-марте 2018 года было зафиксировано 2,9 млн разновидностей вирусов, заражающих компьютер и скрытно использующих его мощности для майнинга криптовалют, говорится в исследовании компании McAfee.

В предыдущем квартале число таких вирусов составляло всего 400 тысяч, то есть за три месяца показатель подскочил в 7,3 раза.

Атаке вирусов-майнеров подвергаются не только обычные пользователи, но и компании. Среди них - производитель электромобилей Tesla и страховщик Aviva. Они не несут прямых материальных потерь, однако работа их информационных систем может значительно замедлиться из-за нехватки мощностей, занятых вирусом.

"По мере роста стоимости криптовалют киберпреступники все чаще занимаются разработкой вирусов-майнеров и кражей криптовалюты", - отмечает главный технологический директор McAfee Стив Гробмен.