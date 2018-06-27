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Орешкин предложил вернуться к идее уплаты НДФЛ по месту проживания

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Идея перехода к уплате НДФЛ по месту проживания, а не по месту работы, которая обсуждается уже много лет, может получить новый импульс.

"В качестве одной из идей, одно из предложений, которое может способствовать более активному распространению экономического роста за пределами агломераций - это вопрос уплаты налога на доходы физических лиц по месту проживания, а не по месту работы", - сказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая в Совете Федерации на парламентских слушаниях "О разработке стратегии пространственного развития РФ".

Такое предложение не раз в последние годы озвучивали подмосковные власти: сотни тысяч жителей Московской области работают в Москве, и работодатели платят за них НДФЛ в столице.

"Таким образом, налоговая база будет распространяться более широким кругом, она не будет концентрироваться в крупных городах, в том числе при условиях маятниковой миграции будет способствовать развитию малых городов, тяготеющих к крупным центрам экономической активности", - отметил Орешкин.

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Теги: НДФЛ, Максим Орешкин
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