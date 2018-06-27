Минэкономразвития повысило прогноз среднегодового курса доллара с 58,6 до 61 руб.

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ повысило прогноз среднегодового курса доллара на 2018 год до 61 рубля с прогнозировавшихся в апреле 58,6 рубля, сообщил журналистам источник в финансово-экономическом блоке правительства.

По его словам, такие оценки содержатся в рабочей версии уточненного макроэкономического прогноза на 2018 год и на период до 2024 года, подготовленного Минэкономразвития и направленного на согласование в правительство и заинтересованные ведомства.

"В среднем за год получится курс в районе 61 рубля за доллар США с учетом того, что в начале года был более низкий курс. Дальше он (прогноз - ИФ) предполагает плавное ослабление (с текущего уровня - ИФ) без каких-то серьезных изменений", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на конец 2018 года курс доллара прогнозируется министерством на уровне 62 рублей. В 2019 году среднегодовой курс доллара ожидается на уровне 63-64 рублей, добавил он.

"В апреле обменный курс снизился на 5% в номинальном эффективном выражении, в мае уже он был стабилен. Понятно, что есть история с неприятием риска глобальными инвесторами по развивающимся экономикам, что в том числе оказывает влияние и на российский рубль, но рубль здесь выглядит сильнее из-за фундаментальной силы макроэкономических показателей, поэтому сейчас не видно предпосылок для какого-то существенного изменения курса относительно текущих уровней", - привел источник позицию Минэкономразвития.